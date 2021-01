Tout ce que nous savons sur le dernier film de Netflix À tous les garçons que j’ai aimés avant avec Lana Condor et Noah Centineo.

Nous pourrions encore profiter À tous les garçons: PS Je t’aime toujours sur Netflix mais qu’en est-il du troisième et dernier film de Lara Jean?

Aussitôt que À tous les garçons que j’ai aimés avant sorti en 2018, il est immédiatement devenu un phénomène international. Les gens du monde entier sont tombés amoureux de l’histoire d’amour de Lara Jean (Lana Condor) et Peter K (Noah Centineo) dans l’adaptation du livre de Jenny Han. À tous les garçons 2 voit John Ambrose (Jordan Fisher) rejoindre le mélange et c’est tout aussi brillant que le premier film.

Les fans des livres savent déjà que À tous les garçons est une trilogie et se termine par Toujours et pour toujours, Lara Jean. Dans cet esprit, nous avons rassemblé toutes les informations que nous connaissons jusqu’à présent sur le À tous les garçons 3 date de sortie, distribution, spoilers, bande-annonce, intrigue et bien plus encore.

Y aura-t-il un À tous les garçons 3?



À tous les garçons 3: date de sortie, casting, spoilers et nouvelles de Always and Forever, Lara Jean. Image: Netflix

Y aura-t-il un Toujours et pour toujours, Lara Jean film?

Oui. Netflix a filmé une adaptation du troisième livre de Lara Jean aux côtés du deuxième. Dans une interview avec Jimmy Fallon, Lana Condor a confirmé: « Ouais, nous avons fini de le tourner. C’est fait. Nous avons tourné 2 et 3 dos à dos. » En d’autres termes, le dernier film de la série se passe et il est à peu près prêt à être lancé.

Le troisième film s’appelle À tous les garçons: toujours et pour toujours et il a été tourné en Corée du Sud ainsi qu’aux États-Unis.

Quand est-ce que À tous les garçons 3 sortir?

En janvier 2021, Netflix a publié un À tous les garçons: toujours et pour toujours bande-annonce et a confirmé la date de sortie. Ils ont tweeté: « Il est difficile de croire que tout ce qui a commencé par une lettre, un bain à remous et un dîner pourrait se transformer en cela … To Tous les garçons: toujours et pour toujours premières le 12 février!

En d’autres termes, nous aurons la finale À tous les garçons film juste à temps pour la Saint Valentin!

Il est difficile de croire que tout a commencé par une lettre, un bain à remous et un dîner pourrait se transformer en cela … À tous les garçons: Always and Forever débute le 12 février! pic.twitter.com/fiTiemcdnE – Netflix (@netflix) 13 janvier 2021

Qui sera dans le À tous les garçons 3 jeter?

Netflix n’a pas encore révélé exactement qui jouera dans À tous les garçons: toujours et pour toujours. Cependant, si le Toujours et pour toujours, Lara Jean livre est tout ce que nous pouvons nous attendre à voir Lana Condor (Lara Jean), Noah Centineo (Peter K), Janel Parrish (Margot), Anna Cathcart (Kitty) et John Corbett (Dr Dan).

On imagine aussi que Ross Butler (Reggie), Madeleine Arthur (Christine), Trezzo Mahoro (Lucas) et Emilija Baranac (Gen) réapparaîtront. Sans oublier, Holland Taylor (Stormy) et Sarayu Blue (Trina) seront de retour sur nos écrans.

John Ambrose sera-t-il dans À tous les garçons 3?

Mais qu’en est-il de John Ambrose? Si le film final reste fidèle aux livres, Jordan Fisher (John Ambrose) ne jouera pas un rôle majeur dans À tous les garçons 3. Il n’apparaît pas dans la bande-annonce. Cependant, il pourrait au moins faire une apparition pour attacher les extrémités libres. Il a une petite amie dans le troisième livre et les choses avec Lara Jean sont officiellement terminées.

S’adressant à Entertainment Tonight pour savoir s’il apparaîtra ou non, Jordan Fisher a déclaré: « Peut-être, je veux dire, nous devrons voir … » Il a ajouté: « Le tournage du troisième film a déjà eu lieu et moi, Jordan Fisher, ne peut ni confirmer ni nier l’implication de John Ambrose dans le troisième film. «

Que se passera-t-il dans À tous les garçons 3?

Discuter À tous les garçons 3 avec Divertissement ce soir, Jenny Han a tease: « Le troisième film explore vraiment ce qui se passe quand vous êtes dans une relation et ensuite vous avez toutes les choses de la vie réelle qui entrent en jeu. Elle a ensuite déclaré: » Si je fais bien mon travail, vous êtes inquiet [about Lara Jean and Peter]. «

Lana Condor leur a également dit: « Je pense [Lara Jean] commence vraiment à prendre des décisions pour elle-même qui pourraient être impopulaires mais je pense qu’en fin de compte, en tant que jeune femme, vous devez protéger votre propre cœur et prendre les décisions qui sont vraiment bonnes pour vous, peu importe les autres personnes autour de vous . Lara Jean aime l’amour et elle aime les mecs, mais en fin de compte, je sais qu’elle est bonne toute seule aussi. On verra. C’est très satisfaisant, comme: ‘Oui, fille! Obtenez votre vie! ‘ »

Vu que le film original et la suite sont restés fidèles aux livres, nous imaginons que le À tous les garçons 3 le fera aussi. À tous les garçons 2 se termine un peu plus ouvert que le livre mais on imagine que Lara Jean mettra officiellement fin à toute romance potentielle avec John Ambrose en À tous les garçons 3 et s’engage pleinement dans sa relation avec Peter comme dans le livre.

Dans Toujours et pour toujours, Lara Jean, Lara Jean et Peter envisagent tous deux d’étudier ensemble à l’Université de Virginie (UVA). Peter obtient une bourse de crosse mais Lara Jean est rejetée. Elle reçoit une offre au College of William and Mary mais elle décide qu’elle y assistera car c’est proche des UVA et tentera ensuite de passer aux UVA après sa première année.

Néanmoins, Lara Jean découvre bientôt qu’elle a été retirée de la liste d’attente de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC) et acceptée. Chris encourage Lara Jean à visiter le campus et Lara Jean décide qu’elle préfère y aller plutôt que le College of William and Mary. Peter est bouleversé parce que c’est vraiment loin des UVA.

Après avoir obtenu leur diplôme, Lara Jean, Peter et leurs amis partent en vacances ensemble et ont presque des relations sexuelles mais Peter choisit de ne pas le faire. À la maison, Lara Jean découvre que Peter envisage de passer à l’UNC et sa mère demande à Lara Jean de rompre avec Peter parce que leur relation pourrait affecter son avenir, ce que fait Lara Jean.

Cependant, avant le début de l’université, Lara Jean révèle à Peter qu’elle n’a rompu avec lui que pour lui et qu’elle l’aime toujours. Ils se réunissent, confiants de rester ensemble pour toujours.

Oh et dans d’autres nouvelles, le père de Lara Jean, le Dr Dean, se marie avec sa voisine Trina (incroyable) et Stormy décède dans son sommeil (ça va, je pleure aussi).

Les doigts croisés le film rend justice au livre! À en juger par la bande-annonce, ils ont changé quelques choses comme les universités pour lesquelles Lara Jean et Peter postulent, mais le concept général semble être le même.

y a t-il À tous les garçons 3 bande-annonce encore?

Oui. Netflix a publié le À tous les garçons: toujours et pour toujours bande-annonce du 13 janvier 2021. pour l’instant mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura un.

Êtes-vous enthousiasmé par À tous les garçons 3?

