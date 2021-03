A Time to Kill Sequel Series se passe à HBO Max avec le retour de Matthew McConaughey

Un temps pour tuer 2 est officiellement en préparation en série limitée chez HBO Max. Deadline rapporte que HBO a acquis les droits sur le roman de John Grisham, Un temps pour la miséricorde, qui a servi de suite à l’original de Grisham Un temps pour tuer roman. Matthew McConaughey est également en négociations finales pour reprendre son rôle d’avocat de la défense Jake Brigance du drame policier acclamé 25 ans après sa sortie en salles en 1996.

Situé à Clanton, Mississippi, Un temps pour tuer suivi Matthew McConaughey en tant que jeune avocat défendant un homme noir (Samuel L. Jackson) accusé du meurtre de deux hommes blancs qui ont agressé sexuellement sa fille de 10 ans. La majeure partie de l’histoire se déroule dans la salle d’audience avec Jake Brigance de McConaughey plaidant pour la libération de l’accusé, déclenchant les tensions raciales dans la région et attirant même l’attention du Ku Klux Klan.

Après que le roman original ait été un succès pour Grisham, Un temps pour tuer a été adapté dans un film par le réalisateur Joel Schumacher et l’écrivain Akiva Goldsman. Avec McConaughey et Jackson, le film mettait également en vedette Kevin Spacey, Oliver Platt, Charles S. Dutton, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Brenda Fricker et Ashley Judd. Le film a remporté un immense succès critique et a été un succès retentissant au box-office, et pour sa part, McConaughey a remporté la meilleure performance révolutionnaire aux MTV Movie Awards.

Grisham a précédemment ramené le personnage de Jake Brigance pour le roman de suivi Route Sycamore, sorti en 2013. Plus récemment, Grisham a ramené Jake pour la troisième fois pour le roman de 2020 Un temps pour la miséricorde, qui sert d’inspiration créative pour la série HBO Max. On dit que c’est McConaughey qui a lancé la nouvelle adaptation après avoir entendu parler du nouveau roman de Grisham, l’acteur étant attiré par l’idée de revisiter le rôle qui a aidé à lancer sa carrière.

Un temps pour la miséricorde est fixé cinq ans après les événements de Un temps pour tuer, avec Jake maintenant affecté au cas d’un jeune homme qui a tiré et tué le petit ami de sa mère – qui se trouvait être un shérif adjoint. Prétendant sa légitime défense, le garçon dit qu’il n’a tiré sur son père que pour protéger sa mère, sa sœur et lui-même contre de nouveaux abus. Comme dans le cas précédent, la décision de Jake de représenter le garçon suscite une grande colère de la part des habitants, mais l’avocat reste déterminé à faire tout ce qu’il faut pour épargner l’adolescent de la chambre à gaz.

McConaughey s’est également occupé d’autres efforts en dehors de sa carrière d’acteur. L’année dernière, il a publié son nouveau mémoire Greenlights à un grand succès. Il a depuis taquiné un mouvement dans la politique quand il a dit que la candidature au poste de gouverneur du Texas était quelque chose qu’il envisageait vraiment.

HBO et Warner Bros. Television ont refusé de commenter le rapport pour le moment, et on ne sait pas quand la production pourrait commencer ou quand la série sera potentiellement présentée en première sur HBO Max. Pour le moment, le nom de McConaughey est également le seul de la distribution originale qui est actuellement attaché à la série, mais espérons que nous pourrons récupérer Samuel L. Jackson pour une apparition spéciale. La série comprendrait 8 à 10 épisodes avec la production de Lorenzo di Bonaventura. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: HBO Max, Streaming