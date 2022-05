A Simple Favor 2 se passe chez Amazon avec Blake Lively, Anna Kendrick et Paul Feig

Une suite de Simple Favor est en cours de développement depuis Amazon et Lionsgate, avec le retour de Blake Lively, Anna Kendrick et du réalisateur Paul Feig.

Amazon Studios et Lionsgate ont annoncé une suite au succès de 2018 Une simple faveur, avec les stars originales Blake Lively et Anna Kendrick reprenant leurs rôles. Paul Feig (Espion, demoiselles d’honneur) revient pour réaliser le film, avec Jessica Sharzer (Le mot L, nerf) écrire le scénario.

Une simple faveur est un thriller comique noir basé sur le roman du même nom de Darcey Bell en 2017. Le film est sorti en 2018 et a été un succès critique et commercial, rapportant près de 100 millions de dollars contre un budget de 20 millions de dollars. Anna Kendrick a joué dans Une simple faveur en tant que mère célibataire veuve, Stephanie, qui travaille comme vlogger. Elle se lie d’amitié avec une mystérieuse femme de la classe supérieure, Emily (Blake Lively), alors que leurs enfants fréquentent la même école primaire. Mais lorsqu’Emily disparaît soudainement, Stéphanie lance sa propre enquête et fait des révélations surprenantes sur sa nouvelle amie.

Une simple faveur a reçu des éloges pour son humour noir et ses rebondissements choquants à chaque étape. Tandis que Une simple faveur a conclu son scénario de manière satisfaisante, il a laissé la porte ouverte à une suite. Alerte spoil! Emily va en prison pendant 20 ans à la fin du film, Stéphanie devenant détective privé et ouvrant sa propre agence dédiée à la résolution des affaires froides.

Une simple faveur a également joué Linda Cardellini, Henry Golding, Jean Smart, Rupert Friend, Andrew Rannells et Dustin Milligan, mais il n’y a pas encore de mot sur leur implication dans la suite. Par Deadline, Paul Feig produira également Une simple faveur 2 via Feigco Entertainment avec Laura Fischer.

Détails de l’intrigue et date de sortie pour Une simple faveur 2 sont gardés secrets pour l’instant.

Paul Feig travaille à Hollywood depuis trois décennies et est connu pour avoir réalisé certains des meilleurs films comiques et émissions de télévision comme Demoiselles d’honneur, Freaks and Geekset Espionner. Il a également réalisé plusieurs épisodes de Développement arrêté et Le bureau. Cependant, la plupart des gens connaissent maintenant Feig pour avoir créé la polarisation SOS Fantômes (2016) redémarrage, pour lequel lui et le reste de la distribution ont reçu une haine inutile. Feig a depuis quitté la franchise et a même fait l’éloge de Jason Reitman SOS Fantômes : l’au-delà.

Tandis que Une simple faveur a eu du succès au box-office, Feig en attendait plus car il le considérait comme son film préféré. Après Une simple faveur a trouvé le succès en streaming sur Hulu en 2019, a déclaré Feig à Decider :

« Je veux juste que plus de gens le voient ! J’en suis tellement fier. À bien des égards, c’est mon film préféré que j’ai fait. J’étais très content de la façon dont nous avons réussi au box-office, mais je suis gourmand. Je veux toujours plus, et je veux que plus de gens le voient. Je veux juste qu’ils en profitent. J’ai toujours eu l’impression que c’était un film que beaucoup de gens allaient rattraper une fois qu’il serait en streaming. Alors Je veux vraiment que les gens en profitent, et j’espère qu’ils n’ont pas entendu de spoilers. »

Feig réalisera ensuite le film fantastique YA L'école du bien et du mal pour Netflix. Blake Lively se lancera également dans le cinéma avec l'adaptation cinématographique du roman graphique Secondes. Edgard Wright (Scott Pilgrim vs le monde) écrit le scénario du film. Anna Kendrick est récemment apparue dans le drame de science-fiction de Netflix Passager clandestin et sera ensuite vu dans le thriller de Mary Nighy Alice, chérie.





