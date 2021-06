A-Rod partage des photos avec son ex-femme Cynthia Scurtis au milieu des rumeurs de J.Lo et Ben Affleck

Alex Rodriguez et son ex-femme, Cynthia Scurtis, se sont réunis ce week-end lors d’une session du programme de remise en forme 54D.

Rodriguez, 45 ans, a partagé samedi une série de photos aux côtés de son ex sur Instagram. Le message, centré sur son parcours de remise en forme de neuf semaines, comprenait deux photos posant avec Scurtis, qui s’est également engagé dans le défi de 54 séances.

A-Rod et Scurtis partagent deux enfants ensemble.

A-Rod et Scurtis ont relevé ensemble le défi de fitness 54D, qui consiste à suivre 54 cours de fitness en neuf semaines.

L’ancien Yankee a également publié un autre cliché de son ex sur ses histoires Instagram, où elle enveloppe sa jambe avec de la glace alors qu’ils portent tous les deux un équipement d’entraînement, selon « Entertainment Tonight ».

« Cynthia est une maman de classe mondiale pour nos filles … enveloppant de la glace – cependant ?!?!?! LOL », a-t-il légendé.

Rodriguez et Scurtis se sont mariés en 2002, se sont finalement séparés en 2008. Ils partagent et coparentent leurs deux filles, Natasha, 16 ans, et Ella, 13 ans.

Le message d’A-Rod intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles son ex-fiancée, Jennifer Lopez, se remettra avec son ex, Ben Affleck. L’ancien couple puissant, surnommé « Bennifer » par la presse, a été aperçu ensemble le mois dernier dans le Montana, 17 ans après leur première rupture. Quelques-uns étaient plus tard, ils ont été revus à Miami.

Rodriguez et Lopez ont annulé leurs fiançailles de deux ans en avril après être sortis ensemble depuis 2017, ils ont révélé en exclusivité AUJOURD’HUI.

« Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester », ont-ils déclaré dans un communiqué commun à l’époque. « Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est merci à tous ceux qui ont envoyé des mots gentils et du soutien. »

Un mois après la scission, Rodriguez a partagé un message énigmatique sur son histoire Instagram à propos d’un changement à venir et mettant son passé derrière lui.

« Je suis sur le point de prendre un nouveau départ dans ma vie », a-t-il écrit. « Tout ce qui ne me sert pas est effacé de ma vie.

« Une nouvelle énergie est en train d’émerger », a-t-il ajouté. « De nouveaux niveaux se débloquent pour moi mentalement, physiquement et spirituellement. Je reste patient et je sais que cette nouvelle phase de ma vie arrive.