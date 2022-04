A révélé le plus grand secret de La vache et le poulet

Cartoon Network

Si vous avez regardé Cartoon Network quand vous étiez enfant, vous avez probablement vu l’un des 53 épisodes de la série créée par David Feiss.

©IMDBLa vache et le poussin, l’un des dessins animés les plus mémorables de Cartoon Network.

Quand il s’agit de caricatures transgressives, on parle toujours de cas de Ren & Stimpyou de Bob l’éponge. Mais, à aucun point de vue, l’un des grands spectacles qui a pu passer à travers l’écran de Cartoon Network dans les années 90. Avec un peu plus de 50 épisodes, la fiction en question a réussi à marquer les esprits auprès de tous les téléspectateurs.

On parle de La vache et le poussinla série créée par David Feissi qui a été diffusée sur le signal des enfants entre 1995 et 1999. Ces histoires portaient sur deux frères, une vache et un poussin, qui ont été adoptés par des humains et ont vécu une vie complètement humaine, qui a été interrompue de temps en temps par les apparitions du diabolique Rougequi a tout fait pour pouvoir emmener ces deux petits animaux au fond de l’Enfer, et les condamner à y passer l’éternité.

L’une des personnes chargées de travailler dans La vache et le poussin était l’animateur Bob Camp, qui avait déjà une expérience dans les animations transgressives. Bien avant d’être dans cette production de Cartoon Network Il était chargé de développer les histoires de Ren & Stimpy, animation dont il est considéré comme le deuxième père. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé Il a évoqué l’un des plus gros doutes soulevés par la production.

Pourquoi ne voyez-vous pas la moitié supérieure des humains dans La vache et le poulet ?

Ceux qui ont vu un épisode de La vache et le poussin Vous aurez remarqué une particularité chez les personnages plus adultes. C’est que le père et la mère des frères animaux n’étaient présentés que de la taille vers le bas, comme s’ils n’étaient qu’une paire de jambes. Tout au long des 53 épisodes diffusés, seuls 50% de chacun d’entre eux ont été vus, et pendant des années, il y a eu des spéculations sur leur apparence s’ils étaient complets.

Lors de l’entretien, Camp a expliqué pourquoi cela s’est produit La vache et le poussin. « C’est quelque chose qui se fait habituellement dans les dessins animés. Dans fouineur, directement ne montrent pas les adultes. Beaucoup de photos montrent les choses du point de vue d’un enfant, donc le point de vue de l’enfant va de la ceinture vers le bas. », compté. Puis il a ajouté : « Nous l’avons fait en Ren & Stimpy, vous n’avez jamais vu le visage du mariage. C’est comme une règle de dessin animé et on s’amuse avec. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂