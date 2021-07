A remporté une médaille d’or à Tokyo 2020 avec une breloque The Witcher !

Le sorceleur est l’une des histoires préférées des utilisateurs de streaming Netflix, et c’était clair lors de sa première fin 2019 et a été positionné comme la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, jusqu’à ce qu’il soit déchiré par Bridgerton cette année. Il ne fait aucun doute qu’il a des millions de fans, et qui a la même passion est Vitalin Batsarashkina, athlète russe qui a concouru et gagné à Tokyo 2020.

Le spectacle, avec Henry Cavill, est basé sur les romans d’heroic fantasy créés par Andrzej Sapkowski. En plus d’avoir son adaptation à la télévision, il y avait aussi des bandes dessinées, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux vidéo qui sont populaires sur diverses consoles et un film d’animation s’appellera bientôt Cauchemar du loup.

Comme la plupart d’entre vous le savent, depuis la semaine dernière, le Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans la capitale japonaise, après avoir été reportés l’année dernière par la pandémie de Coronavirus. Les athlètes sont déjà en pleine compétition et l’un d’eux a donné un aspect très intéressant : Vitalina Batsarashkina a remporté la médaille d’or avec une amulette Geralt de Rivia sur. Regarde l’image!

Le jeune Russe a très bien réussi le test du pistolet à air comprimé à 10 mètres avec un médaillon Loup Blanc, qui curieusement l’avait aussi emporté avec lui aux Jeux olympiques de Rio 2016, où il avait décroché l’argent. Cette fois, la situation était différente, car elle était supérieure à la Bulgare Antoaneta Kostadinova et à la Chinoise Jiang Ranxin, et il s’est pendu pour l’or pour la première fois de sa carrière.







Sa réalisation signifiait la première médaille d’or pour lui Comité olympique russe, le drapeau pour lequel concourent les athlètes russes, après que le pays a été suspendu pour un usage systématique du dopage parmi les athlètes avec l’Etat en complicité. Pendant, Batsarashkina seront satisfaits de ce qui a été obtenu, mais nous supposons qu’encore plus pour se rapprocher de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix, en particulier le 17 décembre.