À quoi servent les lingots d’or dans Fortnite?

Fortnite Chapter 2: La saison 5 est enfin arrivée, et avec elle vient une pléthore de nouvelles choses à explorer et avec lesquelles interagir! Vous trouverez sur la carte des personnages qui vous vendront des armes, vous offriront des primes et vous permettront de savoir où se trouvent les joueurs sur la carte. Maintenant, que devez-vous faire exactement pour utiliser ces fonctionnalités? Eh bien, c’est là que l’or que vous acquérez entre en jeu, car ces personnages ne donnent rien gratuitement.

Utilisations du lingot d’or

Les lingots d’or sont utilisés pour acheter des objets et obtenir des renseignements auprès des PNJ avec lesquels vous pouvez interagir sur la carte. Les objets que vous pouvez acheter sont assez uniques, l’un en particulier est le fusil de précision Storm Scout, qui vous montrera où seront les cercles de tempête à venir. Il y a une variété de choses que vous pouvez acheter à ces PNJ avec les barres, elles ne sont pas seulement limitées aux armes. Une autre chose que vous pouvez faire est d’engager un PNJ pour être votre recrue, il agira comme un assistant pour éliminer les ennemis avec vous.

Une chose intéressante à propos des lingots d’or est qu’ils persistent à travers les jeux! Cela signifie que si vous collectez des lingots d’or dans un match et que vous êtes éliminé, vous aurez toujours ce montant à utiliser lors du prochain match. Donc, ne vous inquiétez pas si vous en avez rassemblé un tas et que vous vous faites tuer, car vous garderez ces barres.

Comment obtenir des lingots d’or

Il existe une variété de façons d’obtenir des lingots d’or à Fortnite. La première consiste simplement à ouvrir les coffres, ce qui fera apparaître des barres que vous pouvez collecter. La deuxième façon consiste simplement à éliminer les joueurs, qui abandonneront les barres lorsqu’ils auront été retirés. La troisième façon de les obtenir est de compléter les primes des différents PNJ avec lesquels on peut parler sur la carte. Une prime affichera un ennemi que vous devez éliminer, vous obtiendrez une zone sur la carte où se trouve la cible. Si vous pouvez les éliminer vous-même, vous obtiendrez la pleine récompense de la prime. Si quelqu’un d’autre les élimine, vous obtiendrez la moitié de la récompense! Donc, c’est plutôt agréable d’avoir une prime même si vous n’avez pas l’intention d’obtenir l’élimination.

Parler aux PNJ vous donnera également une chance de réaliser des quêtes. Celles-ci sont différentes des primes, car elles ne vous obligent pas à obtenir des éliminations. Vous pourriez obtenir quelque chose comme « Utilisez des bandages ou des kits médicaux » et cela vous donnera une petite récompense en lingots d’or. Vous trouverez les PNJ partout sur la carte, gardez un œil sur la petite icône de citation blanche et parlez-leur si possible!

Vous pouvez voir certains de ces PNJ et le type de choses que vous pouvez faire avec eux dans la vidéo ci-dessous: