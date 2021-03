À quoi s’attendre du prochain événement Xiaomi: Mi Band 6, Mi MIX 4 et plus

Xiaomi célébrera son événement le plus important de l’année le 29 mars. C’est ce que nous espérons voir.

Xiaomi a déjà son plus grand événement de présentation de cette année 2021. Il se tiendra le 29 mars et la société prévoit d’annoncer une bonne poignée de Nouveaux produits.

Mais,que verrons-nous vraiment dans cet événement? La marque elle-même a déjà confirmé certaines des nouveautés qui arriveront, mais d’autres sont toujours tenues secrètes. Cependant, ces derniers jours, nous avons pu collecter des informations qui nous permettent de connaître ce que nous verrons lors de l’événement de lancement de Xiaomi De la semaine prochaine.

Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro

C’est déjà une réalité: Les Xiaomi Mi 11 Ultra et Xiaomi Mi 11 Pro seront présentés lors de l’événement le 29 marsle, et très probablement ils seront les deux joyaux de cet événement de lancement organisé par la firme chinoise.

On ne sait pas grand-chose sur le Mi 11 Pro – pour le moment -, mais on s’attend à ce qu’il soit un version améliorée du Xiaomi Mi 11 avec des caméras plus avancées et d’autres changements qui, pour l’instant, sont inconnus.

D’autre part, du Mi 11 Ultra, nous avons déjà reçu suffisamment d’informations et, entre autres, nous savons qu’il aura un affichage secondaire situé à l’arrière, conçu pour améliorer l’expérience lors de la prise de photos, donnant au sujet la possibilité de capturer voyez-vous dans le petit panneau. Cela donnerait également la possibilité de prenez des selfies de meilleure qualité en utilisant les caméras arrière.

En ce sens, il convient également de mentionner que le Mi 11 Ultra aurait un zoom allant jusqu’à 120 augmentations, sur les traces du Mi 10 Ultra présenté l’année dernière. Il y a aussi des rumeurs avec la possibilité que le Mi 11 Ultra pourrait avoir une caméra frontale située sous la vitre de l’écran.

Mais le principal atout de la caméra de ce modèle sera l’inclusion du capteur Samsung ISOCELL GN2 50 mégapixels. Il s’agit de l’un des plus grands capteurs photographiques que nous avons jamais vu sur un mobile, avec une taille de 1 / 1,12 ”, 1,4 µm pixels et système Dual Pixel Pro.

Xiaomi Mi 11 Lite

Un autre modèle dont l’arrivée à l’événement du 29 mars est plus que confirmée est le Xiaomi Mi 11 Lite. Le petit frère de la série Mi 11 sera un terminal haut de gamme milieu de gamme, qui héritera des caractéristiques du modèle d’origine, comme le design – quelles que soient les courbes de l’écran, oui – ou l’inclusion d’un Écran AMOLED avec lecteur d’empreintes digitales intégré avec un taux de rafraîchissement élevé.

Du Mi 11 Lite, nous connaissons déjà tous les détails et les prix, et nous savons qu’il arrivera dans deux configurations différentes, l’une avec un processeur Snapdragon 732G et l’autre avec Snapdragon 765G. Seul ce dernier aura Connectivité 5G.

Il a également été confirmé qu’il aura un Appareil photo principal de 64 mégapixels, accompagné de deux autres capteurs: une macro de 5 mégapixels et une caméra à objectif ultra grand angle de 8 mégapixels. Tout cela sera soutenu par un Batterie d’une capacité de 4250 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Selon les informations divulguées, le prix du Xiaomi Mi 11 Lite commencera à partir de 279 euros dans la version de 64 Go de stockage et 6 Go de RAM avec 4G. Le modèle avec 128 Go de stockage de cette variante s’élèverait à 329 euros. De son côté, le Mi 11 Lite 5G coûtera 399 ou 429 euros selon la quantité de mémoire et de stockage.

Xiaomi Mi Band 6

Il y en a beaucoup qui l’attendent, et vous n’aurez peut-être qu’à attendre quelques jours de plus avant de pouvoir la rencontrer: le Xiaomi Mi Band 6 il arriverait à l’événement du 29 mars si les dernières rumeurs étaient vraies. À ce stade, nous avons déjà pu collecter des informations sur le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi, dont la nouveauté la plus intéressante serait le support pour répondre aux messages Telegram et WhatsApp.

Le Mi Band 6 aurait un écran AMOLED plus grand que présente dans l’actuel Mi Band 5, en plus d’inclure la possibilité de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang.

Il y aurait aussi un version avec NFC pour les paiements mobiles, mais cette variante devrait être exclusive au marché chinois.

Nouveau Xiaomi Mi MIX

Probablement, la grande surprise de l’événement Xiaomi le lendemain 29. Les plus fidèles adeptes de la société de Pékin attendaient depuis des mois que Xiaomi annonce enfin le renaissance de la série emblématique Mi MIX, qui a été pendant des années la famille de terminaux la plus extrême de l’entreprise.

Maintenant, la marque elle-même a confirmé qu’il y aura un nouveau Mi MIX lors de l’événement du 29 mars, et tout semble indiquer que ce sera le premier smartphone pliable de Xiaomi.

Sur la base d’images divulguées il y a quelques semaines, nous savons que le supposé Mi MIX 4 Il aurait un format similaire à celui du Samsung Galaxy Fold, avec un grand écran interne pliable, et un externe qui permettra au mobile d’être utilisé comme s’il s’agissait d’un smartphone classique.

Il a également été confirmé que le Mi MIX 4 sera le premier mobile à avoir un appareil photo avec « lentille liquide », une technologie développée par l’entreprise elle-même, capable d’imiter le fonctionnement de l’œil humain en termes de sa capacité à se concentrer instantanément sur des objets et des sujets situés à des distances différentes.

L’opération est basée sur un fluide transparent recouvert d’un film ultra-fin, capable de changer la courbure de l’objectif presque instantanément pour changer rapidement le point AF réduire la distorsion. Ledit fluide a un haute transmissibilité de la lumière et dispersion ultra-faible. De plus, il est très résistant aux facteurs environnementaux, ce qui garantit que son fonctionnement restera optimal dans le temps.

Pour l’instant, c’est ce que l’on sait des nouveaux produits que Xiaomi prévoit d’annoncer lors de son événement de lundi prochain. Il ne fait aucun doute qu’il s’agira de l’un des événements les plus importants de Pékin ces derniers mois, au cours duquel la firme dévoilera ses plus grandes innovations dans le domaine de la téléphonie.

