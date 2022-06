À quoi s’attendre de Minions 2, le nouveau film Despicable Me

pas de spoilers

Ce jeudi, Universal Pictures a sorti le deuxième film axé sur les créatures jaunes populaires. titré un méchant est némontre les origines de Gru.

©IMDBLe film dure moins d’une heure et demie.

La saga animée la plus rentable de l’histoire est prête à revenir au cinéma avec une nouvelle histoire. Depuis aujourd’hui, Minions : un méchant est né fait partie du panneau d’affichage et ajoute un nouveau chapitre pour cette franchise qui a dépassé les productions telles que Shrek Oui histoire de jouet, grâce aux 3 700 millions de dollars dont il dispose. Même pas Année-lumière servi pour que la franchise des jouets de Pixar lui a enlevé le trône.

Avec la sortie du deuxième film de Sbires, force est de constater que la distance deviendra encore plus grande puisque les fameuses créatures jaunes qui parlent un mélange de langues presque inintelligibles sont l’âme de cette saga et convoquent souvent beaucoup le public. A cette occasion, l’accent sera un peu plus mis sur Grudont on connaîtra les années de son enfance, dans les années 70.

Traversé par la musique et l’esthétique des années 70, Minions : un méchant est né se concentre sur le fanatisme Gru a par un groupe de méchants appelé Vicieux 6parmi lesquels se trouve son criminel préféré, Coups de poing sauvages. La mort présumée de Coups de poing sauvages ouvrira l’espace pour l’ajout d’un nouveau membre, un poste pour lequel Gru sera candidat. Cependant, sans se prendre trop au sérieux, il décide de leur apprendre à le vicieux 6 une leçon à partir de laquelle l’action du film sera déclenchée.

+Le meilleur des Minions : un méchant est né

Loin d’être le meilleur film de la saga, Minions : un méchant est né répond à ce qui est attendu et propose des animations qui ne manquent pas, surtout pour les plus petits. C’est évident mais, encore une fois, la magie de ce film de éclairage il est mis en place grâce aux interventions des personnages jaunes, dont on sait comment ils sont venus travailler avec Gru et comment était le lien dans les premières années de Gru. Plein de gags dans lesquels les dialogues sont à peine nécessaires, les apparitions de les minions ils nous rappellent à chaque occasion pourquoi nous les aimons tant et pourquoi nous les aimons tant.

Sur le plan narratif, il s’agit d’un film assez court (un peu plus de 80 minutes) où l’action est présentée par portions, où le meilleur est mis dans une séquence d’entraînement de les minions principaux. Enfin, la musique se démarque tant par la sélection des morceaux que par la manière dont ils sont présentés, souvent à la faveur de la promotion d’un gag ou dans le cadre de celui-ci. Dès ce jeudi, le film de Images universelles C’est déjà dans les salles.

