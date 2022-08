À quoi s’attendre de l’épisode 3 de She-Hulk sur Disney +

in

She-Hulk fait avancer son histoire dans l’univers cinématographique Marvel avec beaucoup d’humour alors que les morceaux d’une intrigue intéressante sont arrangés. Comme suit?

Le deuxième épisode de elle hulk dans Disney+ surpris par la présence d’Emil Blonsky AKA Abomination qui sera le premier client de Jennifer Walters dans son nouveau travail en tant que défenseur des personnes ayant des capacités spéciales. Bien qu’au début, Jen ait estimé qu’il s’agissait d’un conflit d’intérêts en raison du combat que le méchant avait eu avec Hulk dans le passé, elle a parlé avec son cousin qui lui a donné le feu vert pour mener à bien cette nouvelle tâche.

Le troisième épisode de elle hulk Cela aura sûrement beaucoup à voir avec Abomination, après tout, le dernier volet de l’émission télévisée a montré que le méchant s’était échappé de la prison dans laquelle il se trouvait pour rejoindre un tournoi de combat illégal, ce qui compliquera la stratégie de Jennifer Walters pour obtenir Emil Blonsky mis en liberté conditionnelle, bien qu’il y ait sûrement une explication derrière tout cela.

Qu’est-ce qui arrive dans She-Hulk

Rappelons que nous avons déjà vu Abomination dans un combat de cette classe lors des événements de Shang-Chi et la légende des dix anneaux et celui qui accompagnait Blonsky à l’époque était le Sorcier Suprême de la planète Terre : Wong ! Alors peut-être que nous pourrons voir l’ami du docteur Strange apparaître dans l’émission télévisée ? Disney+ au cours du chapitre suivant, quelque chose d’assez surprenant.

D’autre part, Jennifer Walters continuera à s’habituer à son nouveau statut de super-héroïne et ce sera peut-être à son tour d’avoir affaire à une méchante comme Titania, cette femme puissante qui a été introduite dans le premier volet de la série télévisée mais de qui elle n’est pas revenue pour savoir quoi que ce soit dans le dernier chapitre de elle hulk. Y aura-t-il vengeance ? Rappelons-nous que Titania semblait peu connaître les Goliath vert bien que maintenant il ait probablement une rancune contre Jen.

De plus, il reste à voir comment elle hulk s’adaptera à la vie personnelle et publique d’une société qui accueille un nouveau personnage doté de super pouvoirs. Nous avons déjà vu la réaction des parents de Jen face à sa nouvelle condition. Pourra-t-elle avoir un rendez-vous ? Dans les aperçus de l’émission, nous avons vu comment le protagoniste va à un moment donné utiliser un applications pour obtenir des partenaires et le troisième épisode est un bon moment pour une romance.

elle hulk c’est une comédie Lumière cela ajoutera sûrement dans ses chapitres suivants un peu plus d’action à l’intrigue qui montre comment la cousine de Bruce Banner s’adapte à sa nouvelle vie de super-héros avec tout ce que cela signifie. De plus, Jen est une avocate prospère avec une nouvelle tâche dans sa vie professionnelle qui lui donnera probablement plus d’un mal de tête. Attention!

