À quoi s’attendre de la saison 2 de redémarrage d’iCarly

Paramount+ iCarly La saison 2 du reboot a été renouvelée Original iCarly Il a été créé sur Nickelodeon en 2007 et a duré six saisons. La sitcom à succès pour adolescents a suivi Carly Shay, interprétée par Miranda Cosgrove. Elle a navigué dans sa vie d’adolescente au quotidien tout en gérant la série Web « iCarly » avec Sam (Jennette McCurdy).Freddie (Nathan Kress). Jerry Trainor a joué le rôle de Spencer, le tuteur et frère excentrique de Carly. Paramount + a redémarré la série le 17 juin et a ramené de nombreux personnages que les fans aimaient.

Le redémarrage réussi est maintenant confirmé pour une deuxième saison. Paramount+ a renouvelé le iCarly redémarrez juste une demi-heure avant la fin de la première saison. La production de la saison 2 débutera à Los Angeles cet automne. Paramount+ diffusera la nouvelle saison partout où elle sera disponible, y compris aux États-Unis, en Australie et au Canada.

La reprise en 13 épisodes a lieu dix ans après les événements de la série originale. Il suit Carly, maintenant âgée de 26 ans, alors qu’elle navigue vers l’âge adulte. McCurdy a décidé de ne pas revenir, mais la plupart des acteurs originaux sont inclus dans le renouveau. Les nouveaux arrivants Laci Moley et Jaidyn Triplett jouent Harper et Millicent dans le redémarrage.

La nouvelle approche de Paramount+ iCarly Il comprend des thèmes et des situations plus matures pour plaire au public d’origine, qui a maintenant la vingtaine. iCarly C’était un spectacle très demandé qui avait besoin d’un redémarrage. Le spectacle a réussi à satisfaire les anciens et les nouveaux fans. Depuis sa première en juin, l’émission a été classée parmi les émissions les plus diffusées sur le service de streaming. Il sera intéressant pour les téléspectateurs de voir si le redémarrage dure aussi longtemps que l’original.

