À quoi s’attendre de la fin de Better Call Saul selon son créateur

AMC

Les 6 derniers épisodes du spin-off de Breaking Bad Ils ne sortiront qu’en juillet et mettront un terme définitif à l’histoire de Saul Goodman, commencée en 2015.

©IMDBLa série a perdu deux grands personnages cette saison.

Comme toutes les bonnes choses Tu ferais mieux d’appeler Saul Il devra aussi lui dire au revoir, d’autant que cela fait mal à certains de devoir lâcher l’un des personnages les plus intéressants à quitter la télévision récente, notamment depuis l’explosion de la consommation grâce au streaming. Bob Odenkerk a commencé à être Saul Bonman dans Breaking Bad et il a fait tellement bien que tellement Vince Gilligan Quoi peter gould ils pensaient qu’il avait le potentiel de développer sa propre spin-off.

En 2015, AMC et Netflix Ils ont donné le premier coup de pied à ce drame qui, pour beaucoup, aurait pu ruiner ce qui a été fait jusqu’à présent par la série dirigée par Aaron Paul et Bryan Cranstonmais qui cuisait à feu doux et montrait que s’il n’était pas à la hauteur, il était tout de même meilleur que son prédécesseur. Saul Bonman dans sa splendeur maximale n’est apparu que bien avant le spectacle, après avoir bien connu le voyage de Jimmy McGill et comprendre comment quelqu’un peut devenir un avocat sans scrupules comme lui.

Ce mardi la première moitié de la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il y a eu 7 épisodes qui se sont terminés par un dénouement tragique : la mort de Howard Hamlin aux mains de Lalo Salamanque et le retour d’un narco aussi sombre ou plus sombre que ce qu’il était Gustavo Fring dans Breaking Bad. C’est clair que lalo sera l’axe central des 6 derniers épisodes qui commenceront à être diffusés le 11 juillet dans AMC et ils arriveront un jour plus tard Netflix.

Les principales théories suggèrent que lalo sortira vivant de ce voyage (d’autant plus qu’en Breaking Bad il est mentionné et il est sous-entendu qu’il est vivant), alors qu’il est suggéré que Kim Wexler ne vivra pas au-delà de ces chapitres. Dans ce contexte, la parole des acteurs impliqués dans Tu ferais mieux d’appeler Saul cela devient extrêmement intéressant, comme pour commencer à penser à l’adieu et à spéculer sur ce qui pourrait arriver.

+Ce que Peter Gould a dit à propos de la fin de Better Call Saul

Dans une interview avec Variété, peter gould a été consulté sur la façon dont les derniers chapitres seront, surtout maintenant que l’intrigue est « étroit » et que la mort de Nacho Varga et Howard Hamlin ils ont quitté la série sans deux grands personnages. « L’objectif est le même que lorsque nous avons commencé, c’est-à-dire l’histoire de Jimmy McGill (Qui était glisser JimmyQui était Saul Bonman et cela devient Gène Takovic) et que dire de lui. Que mérite-t-il et qui est vraiment dans son cœur ? Ce sont les questions qui restent ouvertes dans la série. La deuxième moitié de la saison est vraiment incroyable et je pense que c’est l’un des travaux les plus puissants que j’aie jamais faits. Je suis vraiment excité que les gens le voient. »assuré.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂