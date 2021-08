À quoi ressemblerait le Bureau en cas de pandémie

Bien qu’il ait pris fin il y a près de dix ans, Le bureau elle reste parmi les meilleures comédies jamais vues à la télévision américaine. Avec Steve Carell en tête, la fiction a à la fois redéfini la version du spectacle créée par Ricky Gervais comme le concept de faux documentaire à partir duquel d’autres productions telles que Parcs et loisirs, pour ne citer que le cas le plus connu. Dans les réseaux, les fans refusent de dire au revoir à Le bureau et un fil l’a laissé en évidence.







Le bureau c’était parmi les productions les plus regardées de la pandémie. Jusqu’à votre départ de Netflix, était le plus vu dans le catalogue nord-américain de la plateforme. En Amérique latine, il a acquis une grande popularité de la main de Amazon Prime Vidéo, où l’on peut voir les neuf livraisons. C’est du moins ainsi que ce sera, jusqu’à ce que paon, qui appartient à NBCUniversel, le propriétaire des droits de la série, débarquant dans la région.

Dans ce contexte, un fil de Twitter qui est né de la question de Tumi213 a publié un grand épisode qui pourrait bien refléter comment le coronavirus et le vaccin affecteraient Dunder mifflin. « Imaginez un épisode de Le bureau dans lequel tout le monde doit se faire vacciner « a demandé à l’utilisateur de Twitter dans une publication avec plus de 15 mille retweets et près de 90 mille aime.

Camdiggidy répondu avec ce qui semble être une réaction typique de Michael Scott au Le bureau. « J’ai inscrit tout le monde pour se faire vacciner parce que je veux que tout le monde soit en sécurité… enfin, presque tout le monde. je n’ai pas eu de rendez-vous avec Toby parce que… franchement…. Il pue », a-t-il souligné. Oiseau, pour sa part, il a dit comment il réagirait Dwight: « Vais-je me faire vacciner ? Faux. Les vaccins sont pour les faibles. Je vais m’exposer au covid et mon système immunitaire montrera que NOUS sommes plus forts une fois pour toutes. Nous sommes supérieurs. Moïse mort du virus, mais Moïse il était faible. Sélection naturelle ».

Utilisateur Puff_iya était chargé de dire ce qui arriverait à Jim, qui, apparemment, était déjà vacciné depuis longtemps. « Oh en fait, je suis vacciné depuis environ 3 mois. Les effets secondaires n’étaient pas si graves, mais j’ai été convaincant Dwight que petit à petit je me transforme en zombie. J’ai commencé à gémir et à prétendre que je n’avais pas remarqué. Maintenant je cherche juste des cerveaux dans Google et je les regarde avidement »semble dire Jim.

Croire Il a aussi eu sa part et semble être celui qui a les vaccins nécessaires. Rachidowsky13 a écrit: « Vaccins? Bien sûr que j’ai. De quoi avez-vous besoin? ». oscar, pour sa part, n’a pas l’intention de revenir Dunder mifflin dans ce contexte: « Je ne vais en aucun cas retourner au bureau en pleine pandémie »dit selon Thefatmac_ dans une interview à travers Zoom. Vous pouvez voir le fil complet ci-dessous:

Le livre Office arrive

Deux actrices qui ont gardé de bons souvenirs de Le bureau Ils étaient Jenna Fischer et Angela Kinsey. Les artistes qui ont donné vie à Pam et Angèle, respectivement, ils sont devenus de très bons amis sur le plateau. En effet, depuis quelques années, ils réalisent un podcast intitulé Mesdames de bureau où ils ont des détails sur les coulisses du spectacle.

Maintenant, ils ont confirmé qu’ils publieraient un livre sur la façon dont cette grande comédie a été faite. Titré Les meilleures amies du bureau : contes du bureau de deux meilleurs amis qui étaient là, sera mis en vente en 2022. Ils l’ont défini comme un « Célébration intime illustrée par la vision privilégiée de la réceptionniste et du comptable du bureau ». Angela Kinsey il prétendait: « C’est notre lettre d’amour aux fans de Le bureau et pour les meilleurs amis du monde entier « .