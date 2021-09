À quoi ressembleraient les Simpson s’ils étaient de vraies personnes

Les Simpsons est sans aucun doute l’une des séries animées les plus importantes de l’histoire de la télévision. Ce qui est né comme une série de courts métrages en Le spectacle de Tracey Ullman, a rapidement gagné la confiance de Renard pour avoir votre propre espace sur le petit écran. Ainsi, il est devenu l’une des productions préférées des amateurs de satire et de comédie, avec plus de trente saisons diffusées, toutes disponibles sur Étoile +.







Malgré le succès, plusieurs éléments restaient insaisissables Matt Groening pour beaucoup de temps. Le premier était le film, qui a mis des années à arriver et est finalement sorti en 2007. D’autres types de productions ne se sont jamais réalisés, comme certains retombées centré sur un personnage plébiscité par les fans, ou la possibilité d’adapter la famille jaune en format live-action.

Par conséquent, un utilisateur de Instagram appelé Hossein Diba était chargé de montrer comment les personnages de Les Simpsons s’ils étaient réels. Selon la description de ses réseaux, cette personne se consacre à la conception de personnages pour toutes sortes de productions. Dans son profil, il a plus de 250 postes où, en plus de la famille de Springfield il existe des versions des personnages de Snoopy ou Le Seigneur des Anneaux, pour ne citer que quelques-uns des plus connus.

Contrairement à d’autres messages qui montrent généralement de vraies personnes qui ressemblent aux personnages de Les Simpsons, Hossein était en charge de les concevoir à partir de zéro. Ainsi, les versions de Milhouse, Moe, Lisa, Barth ou Homère qui, au-delà de ne pas être des gens de chair et de sang, sont assez proches de la façon dont ils pourraient être vus dans une éventuelle série action en direct de Étoile +.

Les fans des Simpsons surprennent toujours

Ce n’est pas la première fois qu’un fan de Les Simpsons fait une sorte de design fou qui surprend dans les réseaux. Il y a quelques semaines, une excellente idée conçue par Brandon avec la rangée, qui a créé une télévision miniature similaire à celle de la série animée où différents chapitres des plus de trente épisodes de l’émission peuvent être joués au hasard.

Voici à quoi ressemble le modèle fini. (Reddit : buba447)



Avec une Mini ordinateur Raspberry Pi et une imprimante 3D a créé la réplique de la télévision que tout fan rêverait d’avoir dans sa collection. De plus, il a promis de partager Reddit les instructions pour que ceux qui ont les mêmes compétences que lui puissent créer leur propre version de cet appareil d’une capacité de 32 Go qui leur permet de voir les onze premières saisons de l’émission comme dans le cas de la conception de Retire.

