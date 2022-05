À quoi ressembleraient les films Harry Potter s’ils étaient de l’horreur ?

Curiosités

La saga du sorcier de Poudlard créée par JK Rowling a été, dès sa conception, conçue pour toute la famille. Et si leurs histoires avaient des éléments plus effrayants ?

©IMDBPensez-vous qu’il y a de l’horreur dans les films Harry Potter ?

Plus d’une décennie après la fin de la saga cinématographique de Harry Potter qui a distribué Images de Warner Bros. du travail de JK Rowling, on parle encore de cette aventure magique. le sorcier de Poudlard Il est venu au grand écran comme une histoire pour toute la famille à partir des histoires publiées pour la première fois en 1997 et est rapidement devenu un favori des cinéphiles du monde entier.

Dans Images de Warner Bros. ils savaient très bien que le matériel avait beaucoup de potentiel pour le porter au grand écran et c’est pourquoi ils ont conclu un accord important avec Rowling d’adapter les 4 romans de la collection qui avaient déjà atteint les librairies du monde entier. Ainsi, le studio a pu conserver les droits de La pierre philosophale, La chambre secrète, Le prisonnier d’Azkaban Oui Le gobelet de feu.

Avec le temps, Rowling il a continué à écrire ses histoires et le studio susmentionné a continué à les projeter. En effet, des années plus tard, il accepte d’élargir cet univers cinématographique à l’aide de la saga de animaux fantastiques, qui a sorti trois des cinq films annoncés. Une grande partie du succès au box-office de cet univers de Harry Potter, qui a rapporté plus de 7,7 milliards de dollars dans le monde, devait être pensé comme des productions pour toute la famille. Mais que se serait-il passé si cela avait été différent ?

L’utilisateur de Twitter @ImladrisFilms a glissé une grande question des illustrations de l’artiste Dylan Pierpont. « À quoi ressembleraient les films ? Harry Potter s’il s’agissait de films d’horreur ?, s’est-il demandé, et dans un fil de discussion, il a partagé les couvertures de chacun des 7 romans qui composent la saga des sorciers. Avec Alphonse Cuaron à la tête, Le prisonnier d’Azkaban C’est l’un des éléments les plus horrifiques. Que pensez-vous aurait été un excellent film d’horreur?

+Qu’adviendra-t-il des Animaux Fantastiques

Comme dit, la saga de animaux fantastiques il n’a sorti que trois des cinq films annoncés. Cependant, on ne sait rien des deux autres films qui devraient être en production et le contexte n’est pas très favorable. D’abord, parce que les critiques n’ont pas été aussi favorables que les films de Harry Potter, et deuxièmement pour tous les conflits juridiques qui entourent ces productions. la sortie de Johnny Depp et son remplacement par Mads Mikkelsen a eu un grand impact sur animaux fantastiques et le présent de Ezra Millerarrêté trois fois à Hawaï en moins de deux mois, nous fait croire que la franchise est maudite et qu’il sera difficile de la faire décoller.

