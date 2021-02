À quoi ressemblera le nouveau casque Playstation VR pour PS5

Celui de réalité virtuelle dans les jeux vidéo c’est un secteur prometteur mais il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Les choses pourraient changer avec le lancement du nouvelle génération de PlayStation VR, le spectateur que la société japonaise Sony a initialement mis sur le marché en 2016 pour sa PlayStation 4. Le nouveau produit a été officiellement anticipé pour la première fois par Sony sur son blog: il sera dédié au courant (et toujours inaccessible) PlayStation 5, et aura de nombreuses améliorations qui pourraient le rendre attractif pour un plus grand nombre de joueurs.

Nouveau design

Parler de l’avenir de la réalité virtuelle sur PlayStation étaient deux des hommes clés de son développement: le responsable du planning, Hideaki Nishino, et celui de PlayStation, Jim Ryan: le premier l’a fait sur le blog dédié à la plateforme, le second en une interview suivante donnée à GQ. Dans l’ensemble, les premières avancées sur le nouveau téléspectateur concernent de nombreux aspects, dont le premier concerne graphisme et immersion: l’affichage à l’intérieur de la visionneuse en aura un plus haute résolution – un aspect qui sur la première génération de VR avait pris du retard par rapport à certains appareils concurrents – mais surtout un plus grand champ de vision. Bref, les graphismes seront plus détaillés et la vue enveloppera davantage les joueurs pour leur donner encore plus l’idée d’être au centre de l’action.

Changer de contrôleur

Une autre nouveauté qui rendra plus engageante l’entrée dans le monde de la réalité virtuelle concerne un aspect secondaire mais tout aussi important: la connexion à la console. Le nouveau casque ne sera pas aussi sans fil que beaucoup l’espèrent, mais il le sera toujours un seul câble de connexion. Cela devrait tout d’abord faciliter la connexion des deux appareils, mais surtout faciliter les déplacements dans le salon sans risque d’enchevêtrement. Le dernier aspect qui a été traité concerne les commandes: au sein de la réalité virtuelle de la nouvelle PlayStation VR nous nous déplacerons grâce à une nouvelle télécommande qui intégrera des technologies empruntées à la manette DualSense lancée avec PlayStation 5. Le système de vibration pourrait renvoyer des sensations plus précis et les déclencheurs répondent avec différents degrés d’intensité à la pression exercée par les doigts.

Ça ne viendra pas bientôt

Le seul problème est que le spectateur n’est pas exactement au coin de la rue. Le lancement il n’est pas prévu avant 2022, ainsi que les jeux de réalité virtuelle de nouvelle génération qui exploiteront la nouvelle technologie. Selon Sony, les premiers kits de développement – complets avec tous les composants préliminaires qui verront le jour dans le produit final – sont déjà sur le point d’atteindre les premiers développeurs; évidemment, cependant, pour les dernières mesures et surtout pour la production de masse, nous avons encore besoin de temps. La PlayStation 5 elle-même a encore du mal à atteindre les maisons de tous les joueurs.

