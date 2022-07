À quoi ressemblera le jeu Breaking Bad Open-World est démontré dans une bande-annonce Unreal Engine 5

La première saison de Breaking Bad a été créée avec des critiques relativement favorables, mais chaque saison suivante a été accueillie à l’unanimité par les critiques.

C’est l’un des drames policiers les plus regardés à la télévision, et certains vont même jusqu’à le qualifier de meilleur produit. El Camino est sorti après sa dernière saison en raison de sa popularité.

Une autre série dérivée nommée Better Call Saul mène actuellement sa dernière saison avec le même succès que « Breaking Bad ».

Malheureusement, Breaking Bad n’est pas devenu célèbre dans l’industrie du jeu vidéo. Un jeu mobile existait, mais il n’avait rien à voir avec le titre AAA défini dans l’univers Breaking Bad.

Bien que sans aucun doute difficile, la proposition est séduisante : un jeu vidéo Breaking Bad en monde ouvert a récemment été créé par YouTuber Teaserplay en utilisant la technologie Unreal Engine 5.

La technologie a été présentée pour la première fois dans la démo Matrix Unreal Engine 5, et le YouTuber l’a également utilisée pour recréer des personnages comme Walter White et Jesse Pinkman.

Il ressemble à une étrange vallée effrayante et capture mieux Walter White que Jesse Pinkman. Cependant, la bande-annonce réalisée par des fans présente une reconstruction d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ainsi que le traçage de rayons, des réflexions sur l’espace d’écran et la technologie Lumen et Nanite.

Les fans apprécieront des moments dans cette bande-annonce de Walter White marchant vers des affaires de drogue, conduisant sa camionnette reconnaissable sur et hors de la route, et plus encore.

Les phrases bien connues de la série, y compris « Je suis le danger », sont également incluses. Par exemple, Skyler White a été terrifié après avoir entendu : « Je suis celui qui frappe.

Même s’il y a une explosion de véhicule dans le clip, il est difficile de croire comment un tel jeu bourré d’action aurait pu être créé. Néanmoins, l’idée d’explorer Albuquerque en tant que Walter White est séduisante.

En plus des animations faciales, les commentaires de la vidéo étaient remplis de personnes enthousiastes à propos du concept.

De nombreuses vidéos Unreal Engine 5 existent, elles ne sont peut-être pas les plus impressionnantes, mais de nombreux fans de la série et ceux qui laissent des commentaires trouvent qu’une notion est suffisante.