À quoi ressemblera l’archéologie en 2021

La pandémie COVID-19 et la récession économique qu’elle a favorisée pèsent lourd sur les prévisions archéologiques de 45Secondes.fr pour 2021. Bien que le développement de vaccins soit prometteur, il faudra un certain temps avant qu’ils puissent être distribués à une grande partie de la population mondiale.

En tant que tels, les archéologues continueront probablement d’expérimenter de nouvelles façons de faire leur travail. Ils s’appuieront probablement plus que jamais sur de nouvelles méthodes de fouille et d’enquête qui utilisent de plus petites équipes d’archéologues locaux, complimentées par de nombreux autres chercheurs aidant à analyser virtuellement les découvertes. L’époque des archéologues qui organisent de grandes conférences dans les hôtels touche peut-être aussi à sa fin, car la pandémie a démontré que les conférences d’archéologie virtuelle sont moins chères, plus populaires et donnent à un public beaucoup plus large la possibilité de regarder et de participer. En outre, il y a des indications que les verrouillages et la récession économique ont conduit à une augmentation des pillages et des vols d’art.

Oh, et attendez-vous à ce que d’autres cercueils scellés remplis de momies soient découverts à Saqqarah.

Plus de momies Saqqara

En 2020, des archéologues égyptiens fouillant une série d’anciens puits funéraires à Saqqarah ont découvert plus de 100 cercueils scellés avec des momies à l’intérieur. Les fouilles ont commencé à l’été 2020, et le nombre de cercueils avec des momies continue d’augmenter – et les fouilles sont toujours en cours.

En 202, davantage de cercueils remplis de momies seront probablement découverts sur ce site, ainsi que d’autres statues, figurines shabti et autres découvertes. Une partie de la raison pour laquelle les puits funéraires ont autant de cercueils scellés est qu’ils ne semblent pas avoir été volés. Des lieux de sépulture ont été volés en Égypte à la fois dans les temps anciens et modernes, et il est remarquable que les pillards n’aient jamais trouvé ces puits.

Retour partiel aux fouilles

Megiddo, vu ici, était l'un des nombreux sites archéologiques où les fouilles ont été suspendues ou réduites en 2020.

L’année dernière, les fouilles archéologiques ont été annulées ou réduites tandis que les verrouillages et les restrictions de voyage ont fait que certains archéologues ont eu des difficultés à accéder aux laboratoires, aux archives et aux collections des musées.

Alors que la distribution d’un vaccin qui semble être efficace contre le COVID-19 aidera la situation des archéologues, il semble peu probable que les choses reviennent rapidement aux jours pré-COVID. Même dans les pays relativement riches, comme les États-Unis, cela peut prendre un certain temps avant qu’une grande partie de la population soit vaccinée, et on ne sait pas quand les pays du Moyen-Orient et d’Afrique verront une grande partie de leur population vaccinée. Cela signifie que certaines restrictions de voyage et règles concernant la distanciation sociale peuvent rester en place pendant un certain temps dans certaines régions du monde.

En outre, la récession économique mondiale a fait des ravages sur les budgets gouvernementaux et peut également affecter les dons aux universités et aux instituts de recherche. Cela signifie que même lorsque les conditions sont sûres pour que les archéologues puissent reprendre le travail, ils peuvent avoir du mal à obtenir le financement nécessaire.

Pillage COVID-19

En mars 2020, au cours de cette peinture de Van Gogh (Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps 1884) a été volée dans un musée néerlandais lors d'un verrouillage COVID-19.

Il y a des indications que le COVID-19, ainsi que les verrouillages et la crise économique qui l’accompagnent, ont entraîné une augmentation des pillages et des vols. Le projet ATHAR (Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research) a signalé une augmentation du trafic d’antiquités sur Facebook en 2020. Il y a aussi des rapports de vols survenus pendant les lock-out et il est possible que le taux de vol soit maintenant plus élevé qu’il ne l’était avant Covid. Un exemple est un tableau de Van Gogh qui a été volé au musée Singer Laren (où il était prêté par le musée Groninger) aux Pays-Bas en mars 2020 lors d’un verrouillage COVID. L’auteur (ou le tableau) n’a pas encore été trouvé.

Un journaliste de 45Secondes.fr a collecté des données à partir d’images satellitaires, d’expéditions d’artefacts et d’autres sources d’informations, dans le but de se faire une meilleure idée de la façon dont les tendances du pillage et du vol ont changé pendant la crise du COVID-19. En 2021, nous aurons plus d’informations sur ce qui a été pillé / volé.

Les conférences d’archéologie virtuelle deviennent la norme

En réponse à la pandémie de COVID-19, les archéologues et les organisations archéologiques ont commencé à changer leur façon de procéder aux réunions et aux fouilles. Les écoles américaines de recherche orientale (ASOR) et l’Institut américain de recherche en Égypte (ARCE), entre autres organisations, ont rendu leurs réunions annuelles entièrement virtuelles.

Plutôt que de prendre l’avion pour un hôtel ou un autre centre de conférence, les participants à la réunion se sont réunis dans le confort de leur domicile. La réponse a été formidable, certaines organisations ayant plus de participants à leurs réunions virtuelles que jamais lors de leurs réunions en personne. La popularité du format était en partie due à des raisons financières, car les participants n’avaient pas à payer les frais de transport aérien et d’hôtel pour assister à une réunion. Même après le retrait de la pandémie COVID-19, il semble probable que les réunions d’archéologie virtuelle seront là pour rester, au moins à un certain niveau.

Fouilles partiellement virtuelles

En 2020, les archéologues qui ont arpenté la zone près d'Erbil, vue ici, ont expérimenté une équipe plus petite et basée localement, complétée par de nombreux archéologues aidant virtuellement.

La manière dont les travaux archéologiques de terrain sont menés peut également changer. En 2020, une équipe d’archéologie, qui a mené une série d’enquêtes près d’Erbil, en Irak, n’a pas été en mesure de transporter des membres de l’équipe de l’étranger.A la place, une équipe plus petite, composée de membres de l’équipe vivant dans la région d’Erbil, a mené le travail sur le terrain tandis que l’autre équipe les membres ont aidé virtuellement.

Il ne serait pas surprenant que davantage de projets de terrain adoptent une méthode similaire; une petite équipe «de terrain» composée principalement d’archéologues locaux appuyés par de nombreux autres membres de l’équipe aidant virtuellement pourrait devenir plus courante en 2021 et dans les années à venir. Cette méthode limite non seulement les problèmes de voyage, mais réduit ou élimine également les frais d’hébergement et de billet d’avion.

