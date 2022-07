À quoi ressemblera la saison 5 de « Stranger Things », selon Joe Keery

Netflix a déjà publié le deuxième volume de la quatrième saison de « Stranger Things ». Ainsi, le 1er juillet cette édition de la célèbre série télévisée a pris fin, qui nous a laissé des moments incontournables, certains doutes sur à l’avenir de certains personnages et ressenti perte à pleurer.

Ainsi, une grande partie des fans se demandent ce qui va se passer dans la prochaine et dernière saison de production. Par conséquent, ci-dessous, vous savez comment va le saison 5 de la série Netflix « Choses étranges »selon l’acteur Joe Keery.

QU’EST-CE QUE JOE KEERY MET EN ÉVIDENCE À PROPOS DE STEVE HARRINGTON PENDANT « STRANGER THINGS 4 » ?

Au cours de la quatrième saison de « choses étranges», on a remarqué que le personnage qu’il interprète Joe Keery, Steve Harringtona pu renforcer son amitié avec Rouge-gorge (Maya Hawke). En ce sens, c’est quelque chose que l’acteur a souligné dans une récente interview pour Écuyer.

« Une des choses que j’aime le plus, c’est l’amitié qui a surgi entre Robin et Steve. Je pense que trouver Robin est devenu un élément fondamental de Steve. J’aime ça aussi parce que Il n’est pas habituel de voir des relations entre un homme et une femme qui ne sont que de l’amitié et c’est exactement ce qui s’est passé entre nous »dit l’interprète.

En ce sens, l’acteur a également souligné le travail des créateurs de l’émission, les frères Cancre, qui lui a confié de grands dialogues et, de leur point de vue, cela montre qu’ils comprennent parfaitement son personnage. Il a également déclaré que la bataille qu’il avait menée contre les chauves-souris dans « Upside Down » lui avait semblé formidable et que l’enregistrement de la scène était « très amusant ».

Lors de la quatrième saison de « Stranger Things », on a remarqué que le personnage de Steve (Joe Keery) a pu renforcer son amitié avec Robin (Maya Hawke). (Photo : Netflix)

A QUOI SERA LA DERNIÈRE SAISON DE « STRANGER THINGS » SELON JOE KEERY ?

Dans la même conversation, la question a également été posée de savoir ce qui se passera dans « Choses étranges 5 ». Selon les créateurs, la cinquième saison sera la dernière de la série. Cependant, on ne sait pas clairement ce qui se passera au cours de cet épisode. Heureusement pour nous, l’acteur Joe Keery avoir une idée à ce sujet.

Selon l’artiste, la prochaine saison clôturera toutes les intrigues inachevées que l’histoire a jusqu’à présent. Et il a mis en garde contre une « récompense émotionnelle », ce qui signifierait que, peut-être, il y a plus de pertes dans le prochain épisode de la fiction.

«Je dirais que la cinquième saison va être un pur chaos; folie complète. Il y a beaucoup de parcelles en attente de fermeture. J’ai mes préférences, mais Il me semble que les Duffers se concentrent sur l’offre d’une « récompense émotionnelle ». Je crois aveuglément en eux. Ils sont le plus du plus et il n’y a rien qui puisse leur résister »a-t-il exprimé.

QU’ONT DIT LES CRÉATEURS DE « STRANGER THINGS » À PROPOS DE LA FIN DE LA SÉRIE ?

Dans des déclarations à effets spéciauxles frères Cancre Ils ont déjà annoncé qu’ils avaient une fin établie pour la série. Cependant, ils ont averti que certains événements dans le développement de l’intrigue pourraient changer.

« Une fois que nous nous sommes assis pour écrire la dernière saison, tout pourrait changer (…) Mais je doute que la fin change (…) On sait quelle est la fin”ont-ils révélé.

En outre, duffer mat j’avais déjà anticipé L’emballage que l’arrêt de la production a impacté les réalisateurs de la célèbre plateforme de streaming : « Nous avons un plan pour la saison 5, nous l’avons présenté à Netflix et ils ont vraiment bien répondu… Je veux dire, c’était difficile. C’est la fin de l’histoire. J’ai vu des cadres pleurer, que je n’ai jamais vu pleurer avant et c’était sauvageil expliqua.

COMMENT REGARDER « STRANGER THINGS » ?

Le deuxième tome de la saison 4 de « choses étranges” a déjà été diffusé via Netflix le 1er juillet dernier. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire pour regarder les épisodes nouveaux et précédents de la série télévisée populaire. Vous pouvez y accéder à partir de ce lien.