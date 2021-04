À quoi ressemblera la rencontre après la crise du changement climatique

S’il y a quelque chose qui pourrait donner à l’humanité un coup de pied collectif dans la partie postérieure du plus gros problème qui ait jamais menacé notre espèce, ce seront les effets que le changement climatique aura sur votre vie amoureuse. Personne ne veut être gêné, gêné ou compromis d’une autre manière devant un partenaire romantique potentiel.

Malheureusement, il y aura forcément toute une série de situations compromettantes dans la vie amoureuse des futurs couples.

Tout le monde partage la facture à l’avenir

Payer les boissons de votre rendez-vous est sur le point de devenir beaucoup plus cher. Il est vrai que beaucoup d’entre nous ont déjà du mal à décider qui prend la note ou s’il faut diviser la facture, mais une fois que le monde aura perdu un pourcentage énorme de sa production d’orge et que le coût de la bière montera en flèche, nous aurons des conversations plus sérieuses sur les habitudes de consommation de nos dattes.

L’Europe à elle seule devrait perdre la moitié de son rendement d’orge d’ici la fin du siècle. Le prix d’une seule bouteille de bière va augmenter de 43% à 383%. Bien sûr, cela ne se produira pas d’un seul coup, alors attendez-vous à voir le coût de l’alcool augmenter tout au long de votre vie amoureuse.

Ce n’est pas seulement la bière dont nous devons nous soucier. Nous commencerons à perdre toutes sortes de plantes qui soutiennent nos vies dans divers domaines tels que la nourriture, les vêtements, les médicaments, etc.

De longues promenades sur la «plage»

Préparez-vous à profiter de promenades en bord de mer comme vous ne les avez jamais vues auparavant. 40% de la population américaine vit dans les zones côtières, il n’est donc pas étonnant que les profils de rencontres soient remplis de personnes qui aiment les longues promenades sur la plage.

Les dates de plage du futur impliqueront beaucoup plus d’efforts physiques et de randonnées que ce à quoi nous sommes habitués. Nous escaladerons les toits submergés, main dans la main, car l’élévation du niveau de la mer aura englouti les propriétés côtières américaines.

Et nous approchons rapidement d’un scénario où la fonte des calottes glaciaires déclenchera l’effondrement total du système, ce qui ne fera qu’accélérer la montée des mers.

Donc, si vous et votre partenaire aimez la randonnée ou l’escalade, vous aurez un avantage concurrentiel sur les autres couples qui ont du mal avec la nouvelle norme de la marche en bord de mer.

Plus de stress sur ce qu’il faut porter

Bonnes nouvelles! Ce n’est pas mal du tout. Les choix de garde-robe appartiendront bientôt au passé. Nous n’aurons besoin que d’un seul vêtement lorsque nous sortirons. Bientôt, nous rencontrerons nos dates dans tous les mêmes vêtements.

Parce que si vous ne portez pas votre fidèle combinaison Hazmat pour vous protéger des rayons UV de plus en plus mortels du soleil, vous serez brûlé et recouvert de tumeurs cancéreuses plus rapidement que vous ne pouvez dire: «J’ai passé un très bon moment.»

Plus besoin de se pavaner en révélant des bikinis ou des hamacs à la banane, ou de vous soucier de cette cicatrice sur votre hanche, car la protection de tout le corps dont votre moi totalement encapsulé bénéficiera dissimulera tout ce qui vous stresse jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment à l’aise pour partager. De plus, les endroits où vous porteriez normalement ces choses seront de toute façon sous l’eau.

Les faux bronzages feront fureur, underground

Même avant le moment où nous serons tous vêtus des mêmes combinaisons de protection, où nous nous dirigeons, toute la population ne pourra pas sortir sans courir le risque de mourir de la seule chaleur directe. Cela commencera par les régions les plus chaudes et les plus sèches, mais impliquera rapidement des parties des États-Unis comme la basse vallée du Mississippi et même la ville de New York.

Ainsi, lorsque nous vivons et sortirons tous dans des tunnels souterrains, les couples potentiels voudront trouver un moyen de maintenir cette lueur rose et saine. Et nous voudrons le faire sans impliquer aucune lumière UV, parce que la mort.

Des crèmes hydratantes et des lotions pour tous les types et tons de peau seront facilement disponibles pour redonner vie à votre peau de gobelin souterrain morne et ridée. Vous attirerez les regards de tous les habitants des cavernes de votre section du sous-sol si vous vous souvenez de vous appliquer généreusement tous les matins.

Plus de rencontres à destination et de succès dans les relations à distance

Plus de bonnes nouvelles; les voyages seront énormes dans un proche avenir. Vous aurez l’occasion de prendre votre date lors d’escapades à destination de nouveaux endroits sur une base régulière. En tant que réfugiés climatiques, vous vous échapperez constamment tous les deux en sécurité après que votre maison actuelle soit rendue inhabitable par la chaleur, les inondations, la désertification, les pénuries alimentaires ou l’effondrement du gouvernement.

Ce sera le moment idéal pour profiter de la profondeur de la culture et de la variété des cuisines du monde entier, tout en pratiquant le phrasé que vous avez choisi lors de votre nouvel abonnement à vie à Rosetta Stone, qui sera bientôt une nécessité pour tous. partout.

Les recherches suggèrent que les gouvernements pourraient commencer à s’effondrer d’ici 2050. À mesure que chaque nouvel État sombrera dans le chaos autour de vous, assurez-vous de planifier vos nouvelles vacances de réfugiés dans des régions qui peuvent soutenir la vie humaine pendant un nombre décent d’années avant d’être obligé de déménager. à nouveau. Tout le monde sait que la stabilité extérieure est un facteur nécessaire à tout partenariat romantique réussi.

Et, si vous sortez sur de longues distances, cela pourrait être votre jour de chance. Peut-être que vous pourrez enfin rencontrer le gars de vos rêves alors que vous êtes tous les deux évacués dans des villes de tentes à la lisière de la dernière civilisation abandonnée.

Finalement, comme certains le suggèrent, nous pourrions même voyager sur d’autres planètes pour échapper aux effets dévastateurs du changement climatique. L’observation des étoiles avec votre autre significatif est sur le point de devenir beaucoup plus intense.

Donc, qu’il s’agisse d’un simple inconvénient comme le partage de l’onglet du bar, ou d’un inconvénient majeur comme voyager constamment pour échapper à des sociétés qui s’effondrent récemment, il y aura beaucoup d’ajustements pour la datation dans la crise climatique.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.