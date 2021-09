À quoi ressemblera la comédie musicale sur Lady Di sur Netflix ?

REV'IT! Airwave 3 Lady Jacket, Blouson moto ventilé femmes, Argent Noir

Airwave 3 Lady Jacket Argent - Noir Nous avions déjà qualifié l'Airwave 2 de veste d'été 'air-mesh' suprême. Que dire de plus au sujet de l'Airwave 3 ? Quoi qu'il en soit, l'Airwave 3 tient ses promesses : donner libre cours au vent et à l'air. Encore plus élégante que son prédécesseur, à prix démocratique, elle est, sans nul doute, une nouvelle championne. Cette version, et le terme 'Lady' dans son intitulé ne laissent planer aucun doute : cette veste est faite pour les dames. Une coupe féminine, autant de technologie et de confort. Combiner une bonne protection à un confort (ventilé) omniprésent, c'est la classe. La classe à bon prix, pourrions-nous dire. Parfois, il fait trop chaud pour porter une veste de moto. Point. Mais ne pas en porter, c'est purement et simplement s'exposer à tous les dangers, sans protection. L'Airwave 3 est une veste courte en textile, voilà la solution idéale. Faite de polyester haute densité 600D, sa couche extérieure est totalement ventilée et ne fait aucune concession en matière de résistance à l'usure et aux déchirures. REV'IT ! a intégré de larges panneaux de mesh PWRIShell afin de combiner au mieux ces deux propriétés. Vous porterez donc cette petite veste d'été par les chaudes journées mais, si le vent peut passer librement, l'eau ne peut évidemment pas en sortir. Bon à savoir. L'Airwave 3 est une veste très légère, or REV'IT ! a toujours été fan de vêtements de moto ajustés. La solution ? Des possibilités d'adaptation en nombre suffisant, telles que bandes de réglage (Velcro) au niveau de la taille et boutons-pressions sur le haut des bras. Des vêtements de moto qui flottent au vent ne portent pas le logo REV'IT ! Le col présente deux boutons-pressions. Deux poches à l'avant, ainsi qu'une poche intérieure, offrent bien assez d'espace de rangement. Les éléments réfléchissants apposés de manière subtile améliorent votre visibilité le soir et la nuit tout en restant discrets le jour. La protection contre les impacts a été revue par rapport à ses précédentes versions. Des protections d'épaules et de coudes de type SEESMART™ niveau 1 sont présentes d'origine. L'Airwave 3 peut accueillir une protection dorsale SEESOFT™ homologuée CE niveau 2 de type RV, en option, ainsi qu'une protection de torse SEESOFT™ homologuée CE niveau 1. Une courte tirette de connexion ouvre toutes les combinaisons possibles, quoiqu'une boucle élastique a été prévue, pour des raisons évidentes, pour coordonner cette veste à la ceinture de votre pantalon ou à un jeans de moto, et ce, en un tour de main. Comme nous le disions, l'Airwave 3 est la veste d'été 'air mesh' suprême. Du moins, jusqu'à sa prochaine version.