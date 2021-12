À quoi ressemblent les acteurs de Witcher sans maquillage ?

L’attente a pris fin le dernier vendredi 17 décembre. Le sorceleur est de nouveau arrivé avec sa deuxième saison sur le service de streaming Netflix après une année 2020 vraiment difficile pour réaliser un tournage dans des conditions normales. Les désagréments appartiennent au passé et aujourd’hui, ils profitent des nouveaux épisodes, où nous avons également de nouveaux acteurs. Sont-ils très différents sans se maquiller ?

« Convaincu que Yennefer a perdu la vie lors de la bataille de Sodden, Geralt de Rivia escorte la princesse Cirilla à Kaer Morhen, l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse et où elle a vécu son enfance. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons de tout le continent se battent pour le pouvoir à l’extérieur des murs de la forteresse, Geralt doit protéger la fille de quelque chose de beaucoup plus dangereux : le mystérieux pouvoir qui bouillonne à l’intérieur « , donne un aperçu du synopsis du deuxième volet.

Les enregistrements ont commencé au début de l’année dernière, mais lorsque la crise sanitaire est entrée dans l’urgence, ils ont été contraints d’arrêter tout type d’activité. Quelques mois plus tard, ils reprenaient la production, mais il y avait plus de problèmes : des cas positifs sur le plateau, des contraintes à différents endroits et même une blessure de Henri Cavill Cela lui a presque coûté la course. Les blessures ont guéri à temps pour terminer le tournage et les fans le remercient avec les nouveaux chapitres.

L’interprète de Superman dans le DCEU est revenu pour le rôle de Geralt de Riv, tout comme les protagonistes Freya allan comme Ciri et Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, entre autres que nous avons déjà rencontré. Ils ont également ajouté au casting Kristofer Hivju (Nivellen), Adjoa Andoh (Nenneke), Cassie Claire (Philippe Eilhart), Liz Carr (Fenn), Graham Mctavish (Dijkstra), Kevin Doyle (Ba´lian), Simon Callow (Codringher) et Chris Fulton (Rien). Beaucoup d’entre eux doivent avoir une bonne quantité de maquillage sur le dessus, mais ici nous les verrons sans aucun art et comme ils sont vus dans la vie de tous les jours.

+ Les acteurs de The Witcher sans maquillage

– Henry Cavill dans le rôle de GERALT DE RIVIA

– Anya Chalotra comme YENNEFER DE VENGERBERG

– Freya Allan comme CIRI

– Kristofer Hivju dans le rôle de NIVELLEN

– Kim Bodnia dans le rôle de VESEMIR

– Anna Shaffer dans le rôle de TRISS

– Mecia Simson comme FRANCESCA

– Mimi Ndiweni dans le rôle de FRINGILLA

– Eamon Farren comme CAHIR

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂