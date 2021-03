À quoi ressemble Marshmello? Le visage de Marshmello révélé

Reconnu comme le deuxième DJ le mieux payé au monde en 2019 par Forbes magazine, Marshmello est la vraie affaire. Mais comme il joue toujours dans son casque en forme de guimauve, on ne peut s’empêcher de se demander à quoi ressemble Marshmello.

Marshmello est un producteur et DJ américain de musique électronique. Il est surtout connu pour ses collaborations avec des artistes tels que Khalid (Silence), Selena Gomez (loups), Anne-Marie (Amis) et Bastille (Plus heureux).

À quoi ressemble Marshmello?

Après la toute première révélation du visage de Marshmello à EDC Las Vegas en 2016, les spectateurs ont eu un aperçu du DJ comme jamais auparavant.

Avec des cheveux bruns courts et un sourire qui correspond à son masque, vous pouvez dire que Marshmello se produit juste pour l’amour de la musique.

Le vrai nom de Marshmello est Christopher Comstock.

Né à Philadelphie, Comstock a commencé sa carrière en 2015 et a lancé son premier album studio, Joytime, en 2016.

Il a travaillé en étroite collaboration avec d’autres DJ comme Skrillex, Diplo et Zedd.

En fait, c’est un ami proche Skrillex qui a le premier dévoilé la véritable identité de Marshmello. Il y a des preuves vidéo de Skrillex faisant référence à Marshmello en tant que Chris dans une interview, pour ensuite continuer et continuer à appeler cette même personne Marshmello pendant toute la durée de l’interview.

Les fans dévoués ont également correctement deviné qui était derrière le visage de Marshmello sur la base d’un tatouage de jambe que Marshmello et Chris Comstock partagent.

Gagnant de deux iHeartRadio Music Awards, d’un International Dance Music Award, d’un MTV Europe Music Award et d’un Remix Award, Marshmello est une force avec laquelle il faut compter.

L’une des qualités les plus impressionnantes à son sujet est qu’il fait tout cela avec une guimauve sur la tête.

Son casque blanc, marqué de coups noirs pour les yeux et d’un sourire, existe depuis aussi longtemps que lui.

Ou est-ce vrai?

Chris Comstock était en fait un DJ déjà célèbre avant la naissance de Marshmello.

Désigné par le nom de scène de Dotcom, il a été l’un des premiers artistes à montrer son soutien à la musique de Marshmello (ou vous pourriez dire sa propre musique).

Donc, pour clarifier les choses – Dotcom est Chris Comstock et Chris Comstock est Marshmello.

Indépendamment de la confusion sur l’identité, ce DJ a prouvé son talent et continue de le faire avec de nouvelles collaborations passionnantes avec Halsey et le regretté Juice WRLD.

Pourquoi Marshmello cache-t-il son visage?

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien avec le pouce vers le haut / le pouce vers le bas s’il se révélerait ou non, il a répondu non.

Deux mois après l’interview, il a tweeté la raison de son masque.

«Je ne retire pas mon casque parce que je ne veux pas ou n’ai pas besoin de célébrité», explique-t-il.

Cue les awweees!

Ainsi, Marshmello se produit caché comme un moyen de s’humilier et de se concentrer sur ce qui compte vraiment: la musique.

Mais il ne s’arrête pas seulement à la musique.

Marshmello a trouvé un moyen de se connecter davantage avec ses fans en leur laissant un petit aperçu de sa vie grâce à des téléchargements fréquents sur sa chaîne YouTube.

Il a créé des listes de lecture qui offrent un aperçu de certaines de ses choses préférées comme l’aventure, les jeux, la cuisine et les tutoriels (tout en laissant le masque).

Marshmello a-t-il montré son visage?

Mis à part la révélation rapide du visage de 2016, on ne sait pas quand ni si Marshmello va révéler à nouveau son visage.

Pour l’instant, il semble qu’il aime garder son identité de côté (bien que nous l’ayons compris).

Je pense que si on lui demandait ce qu’il attend de ses fans, ce serait de ne pas se concentrer sur ce qu’il y a dans le casque mais plutôt sur ce qu’il a dans le cœur.

Que fait Marshmello ces jours-ci?

Comme le reste d’entre nous, il pratique la distanciation sociale et porte un masque. Et bien qu’il ait sorti de la nouvelle musique, tout a été pré-enregistré.

Il a récemment pris la décision d’annuler sa tournée Melloverse qui devait commencer le 28 août.

En conséquence, il a remboursé intégralement tous ceux qui ont acheté des billets et espère reporter la tournée pour l’année 2021.

L’avantage de son casque, c’est qu’il protège probablement contre le coronavirus!

Et avec des chansons sincères comme En solo, il est prudent de supposer que Marshmello crée des paroles puissantes et relatables pendant cette période.

