À quoi ressemble l’acteur qui a joué Óscar Reyes dans « Las Aguas Mansas » et le diabolique Armando Navarro dans « Pasión de gavilanes »

« La passion des faucons« S’est imposée comme l’une des telenovelas colombiennes les plus réussies ces derniers temps. L’histoire d’amour des sœurs Elizondo et des frères Reyes a réussi à voler l’amour de millions de personnes à travers le monde.

Cependant, la production à succès, sortie en 2003, est une adaptation de la telenovela colombienne « Les eaux calmes », une fiction produite par RTI Televisión et diffusée par Channel 1 of Colombia en 1994.

Dans cette première version, l’acteur colombien Juan Sebastián Aragón a joué Óscar Reyes. Mais plus tard, son parcours dans l’histoire a changé lorsqu’il a été convoqué pour participer au « remake » de ce roman en tant que méchant. Armando Navarro.

Dans l’histoire, ce personnage Il était le manager du chanteur Rosario Montes (Zharick León) et l’ennemi de Franco Reyes (Michel Brown). Le bon rôle de l’acteur a amené plusieurs personnes à le voir dans la rue comme Armando et non comme Juan Sebastián. À tel point qu’à certaines occasions, il a été agressé verbalement et physiquement.

Dans une interview avec le programme ‘Día a Día’, Aragon a assuré qu’ils l’avaient attrapé avec des sacs à main et ils insultaient au supermarché et dans la rue. Cependant, il a estimé que ces événements démontraient « la façon dont les gens comprennent les histoires » et le bon travail des acteurs.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA VIE DE JUAN SEBASTIÁN ARAGÓN APRÈS AVOIR INTERPRÉTÉ ÓSCAR REYES ET ARMANDO NAVARRO ?

Après avoir joué Óscar Reyes dans « Les eaux douces » (1994) et les méchants Armando Navarro dans « Pasión de gavilanes » (2003), l’acteur colombien a participé à différentes productions telles que « Lorène » (2005), « La marque du désir » (2007), « Retour à la guaca » (2009), « Commandement d’élite » (2013) et « La petite fille » (2016).

La dernière telenovela réalisée par Juan Sebastián Aragón a été « La lumière de mes yeux » (2017) où il a joué le Dr Carlos Márquez. Depuis, il n’a plus été revu à la télévision. Cependant, cela ne signifie pas qu’il a quitté le monde du théâtre, mais seulement qu’il dirige maintenant des pièces.

Actuellement, l’acteur de 49 ans a l’air très changé par rapport à la façon dont il était le manager de Rosario Montes. À travers ses publications Instagram, on peut voir que son look est différent, maintenant il a une barbe proéminente qui montre quelques cheveux gris typiques de son âge.

COMMENT ARMANDO NAVARRO EST-IL MORT AU « PASIN DE GAVILANES » ?

L’une des scènes les plus excitantes de la telenovela colombienne « Pasión de gavilanes » a été la mort d’Armando Navarro. Dans ce chapitre, l’antagoniste perd le contrôle et dégaine son arme contre le moindre des Rois.

Mais juste au moment où elle tire, Rosario se met en travers et reçoit la balle, allongée sur le sol. En voyant sa femme au sol, Armando menace de mettre fin à la vie de toutes les personnes présentes, mais avant qu’il ne puisse tirer, est abattu par la police.