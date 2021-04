À quoi ressemble la peur d’être asiatique-américain

Ce week-end, j’ai rencontré un ami à Flushing, dans le Queens, pour le déjeuner et pour faire quelques courses chez Target.

Flushing est considéré comme le quartier chinois de l’arrondissement de New York. C’est aussi un endroit où un certain nombre d’Américains d’origine asiatique ont été attaqués dans un monde obsédé par la pandémie.

Le 18 mars de cette année, un garçon d’origine asiatique de 13 ans a été agressé dans une cour de récréation par un groupe d’adolescents. Ils l’auraient jeté par terre et lui auraient jeté des ballons de basket en criant: «Stupid f –– g Chinese. Retournez dans votre pays».

Le 23 mars, le téléphone portable d’un homme d’origine asiatique et américaine a été giflé des mains sous le nom d’insultes raciales. Il n’a pas été blessé physiquement mais son téléphone a été endommagé. L’auteur s’est échappé.

Et le 24 mars, un homme a commencé à crier des propos anti-asiatiques à une femme dans le métro. Quand elle a commencé à enregistrer l’incident sur son téléphone, l’homme l’a giflé des mains et l’a cassé. Elle s’est enfuie vers une autre voiture et l’homme qui l’a agressée s’est enfui.

C’est juste dans le Queens. Et juste au cours d’une semaine.

J’ai déménagé des Philippines à New York à l’âge de 14 ans. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu l’impression d’être en danger.

Cela ne veut pas dire que je n’ai pas vécu ma juste part de racisme à l’époque. Mais la plupart du temps, ce n’étaient que des mots et des insultes – et j’ai appris à les laisser rouler sur le dos et passer à autre chose.

Maintenant, cependant, les choses sont différentes.

Le racisme et la haine anti-asiatique vécus par la communauté américano-asiatique ont non seulement augmenté récemment, selon les statistiques, en raison des idées fausses sur la pandémie, mais il s’est tellement intensifié qu’il domine l’actualité et suscite des conversations sur les médias sociaux sur un régulièrement.

Après la fusillade à Atlanta, en Géorgie, qui a coûté la vie à huit personnes, dont six femmes asiatiques, il y a eu un tel tollé que des célébrités d’origine asiatique ont utilisé leurs plates-formes pour s’exprimer sur cette question.

Olivia Munn est allé sur le Spectacle d’aujourd’hui et a parlé de la façon dont la pandémie a été utilisée comme une arme contre les Américains d’origine asiatique.

« Et nous avons une cible sur le dos et pour une raison quelconque en ce moment, nous avons l’impression que la saison est ouverte pour nous », a-t-elle déclaré. « Et nous avons besoin d’aide, et nous avons besoin que les gens se soucient de ce qui nous arrive. »

En parcourant mon fil Facebook, il y a tellement de messages de mes amis asiatiques-américains partageant leurs peurs – pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la communauté dans son ensemble.

L’autre jour, ma mère m’a raconté comment ses collègues m’ont demandé si je vais en ville pour le travail (pas récemment, car je travaillais à domicile) et si j’étais en sécurité.

C’est devenu si grave qu’un groupe de surveillance local a été créé par des bénévoles proposant de marcher avec tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité en étant seuls pendant leur journée.

Mais, pour une raison que je ne pouvais pas comprendre, je n’ai pas eu peur. Ou plutôt, je n’ai pas eu peur au niveau que je pense que je devrais être.

Je ne peux m’empêcher de m’interroger sur mes propres sentiments. Ai-je sous-réagi? Ou y a-t-il plus?

Parce que je sais que je suis vraiment indigné par la violence.

Je suis terrifié pour les personnes âgées qui sont considérées comme des cibles faciles. Je suis terrifié à l’idée que les enfants soient intimidés et évités dans les terrains de jeux par d’autres enfants et leurs parents.

Et, pour la première fois, je suis terrifié d’être asiatique.

Mais, en même temps, je me sens aussi si détaché de cela.

J’ai contacté mes amis Facebook pour connaître leur point de vue. La plupart sont des Philippins-Américains et des New-Yorkais.

L’un d’eux m’a dit qu’au début de la pandémie, il plaisantait sur le fait qu’il avait tant d’espace pour les jambes dans le train maintenant parce que personne ne voulait s’asseoir à côté d’un homme asiatique.

Pendant ce temps, sa mère s’inquiétait pour son frère, un travailleur essentiel qui conduisait partout à New York.

«Je crois personnellement que la violence asiatique est devenue plus visible, mais elle a toujours été là, pour commencer», m’a-t-il dit. «Je me sens en sécurité parce que je sais me défendre. J’ai de la chance. »

Mais, il a également partagé qu’il s’inquiétait pour ses amies asiatiques, qui sont constamment harcelées et même à tâtons.

Une autre amie m’a dit que toute la violence avait rendu son anxiété beaucoup plus élevée.

«J’ai peur, je ne me sens pas en sécurité», dit-elle. «Je fais la navette deux fois par semaine. Je cache mes cheveux, porte un écran facial pour cacher qui je suis pour éviter d’être la cible de quelqu’un … C’est terrifiant. J’essaie d’être OK, mais je continue à voir ces incidents et cela me bouleverse »

Sa peur a été tellement amplifiée qu’elle a en fait acheté un kit d’autodéfense, quelque chose dont elle n’aurait jamais pensé avoir besoin.

En écrivant ceci, j’en suis venu à une sorte de révélation. Je ne peux pas m’empêcher de me demander si ma sous-réaction et mon détachement sont une sorte de réponse traumatique.

Suis-je tellement traumatisé par les attaques contre mes compatriotes américains d’origine asiatique que mon cerveau refuse tout simplement de s’y attarder?

Et avec tout ce qui s’est passé l’année dernière autour des minorités et des mouvements sociaux, sommes-nous une génération de croisés sociaux traumatisés?

Continuons-nous à lutter pour notre droit de vivre et d’exister tout en faisant face aux traumatismes liés à notre appartenance ethnique?

Honnêtement, c’est beaucoup à gérer. Alors, peut-être, j’ai peur, après tout.

Chacun réagit différemment au traumatisme.

Les craintes de certaines personnes s’amplifient. D’autres deviennent encore plus anxieux. Les courageux vont là-bas et se battent. Et certains, comme moi, se détachent.

Est-il trop optimiste pour croire qu’une fois que la pandémie prend fin et que la vie redeviendra normale, la rhétorique anti-asiatique et le racisme cesseront?

Je ne sais pas.

Mais, ce que je sais, c’est que, pour le moment, je gère le problème de la meilleure façon possible et, bien sûr, mes compatriotes américains d’origine asiatique le sont aussi.

Emelyne est écrivain et éditeur pour YourTango. Son travail a également été présenté sur Thought Catalog, Huffington Post, Yahoo, Psych Central et Brides.