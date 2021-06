À quoi ressemble Beyoncé sans Photoshop

Beyoncé est impeccable (euh, ***Flawless). C’est à peu près donné.

Mais Beyoncé est aussi humaine, donc comme le reste d’entre nous, lorsqu’elle est exposée à un éclairage dur et à un maquillage épais, elle a l’air un peu moins que parfaite, c’est pourquoi les gens sont devenus absolument fous lorsque des photos non retouchées de la reine Bey ont fait surface en 2015 à partir d’un L ‘ Annonce Oréal.

Voici la publicité originale dans laquelle Beyoncé vous tue avec sa beauté, mais vous assure que vous le valez bien aussi :

Comme d’habitude, Beyoncé est classe, belle et en quelque sorte toujours racontable. Et c’est exaspérant pour certains, qui pensent que les photos prouvent quelque chose au-delà de ce que la plupart des gens de bon sens savent déjà : les annonceurs aiment faire des aérographes.

Mais ce sont non retouché Photos de Beyoncé du tournage de L’Oréal où elle ressemble à n’importe quelle autre femme lorsqu’elle pose sous des lumières incroyablement grandes et lumineuses et porte ce qui équivaut à du maquillage de scène.

Parce que c’est exactement ça !

Quiconque a fait une séance photo vous dira que vous devez porter beaucoup plus de couleur pour définir votre visage et éviter d’avoir l’air délavé par les lumières, ce qui peut autrement vous faire un flou géant sans aucune caractéristique. Prenez-le de quelqu’un qui a été là, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite.

Bien sûr, Twitter avait ses propres opinions. Un utilisateur a écrit, « Je m’en fiche de Beyoncé mais je suis content que ces photos aient fuité. C’est une vraie personne et c’est tromper les médias de retoucher pour la perfection. »

D’autres pensaient que les photos étaient trafiquées d’une manière ou d’une autre. Un autre utilisateur a écrit dans un tweet maintenant supprimé : « J’ai vu Beyoncé en personne. Ce à quoi elle ressemble sur les photos est ce à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Ces photos qui ont fuité sont fausses. »

Le site Web des fans, The Beyonce World, a dû supprimer les photos après seulement une heure de mise en place, en raison de tout le contrecoup.

Ils ont publié une déclaration sur leur site, écrivant : « En raison du dédain de BeyHive, nous avons supprimé les photos. Nous ne voulons pas provoquer de drame, ni lancer des guerres de fans. Certaines des choses que nous avons vus postés étaient tout simplement horribles, et nous ne voulons aucune partie de cela. Nous publiions juste les photos pour partager le fait que notre reine est naturellement belle, en même temps qu’elle n’est qu’une femme ordinaire. «

Cependant, j’ai quelques problèmes avec ces photos prétendument non retouchées de Beyoncé.

Premièrement, pourquoi les photos ont-elles été divulguées deux ans plus tard ? Ces photos datent de 2013 !

Peut-être que les photos non retouchées de Cindy Crawford avaient lancé une tendance pour les photographes malhonnêtes avec des trucs sur leurs disques durs qui cherchaient un argent rapide pour les fuir. Qui sait?

Deuxièmement, en tant que personne qui n’a pas seulement été photographiée professionnellement, mais en tant que personne qui regarde et édite également des photos de paparazzi candides toute la journée, y compris de nombreuses photos de Beyoncé, je suis un peu abasourdi par celles-ci.

Dans aucune des photos franches d’elle que j’ai vues, sa peau ne ressemble de loin à cela. Il n’y a presque pas de lignes et jamais de défauts.

Je suis susceptible de croire que quelqu’un avec trop de temps libre a augmenté le contraste pour faire ressortir ses défauts, ainsi qu’en ajouter peut-être quelques-uns qui n’étaient pas là en premier lieu.

Troisièmement, qui s’en soucie ? Si vous ne savez pas maintenant que les magazines, en particulier les publicités qu’ils contiennent, utilisent Photoshop et une multitude d’outils d’édition pour améliorer l’apparence des célébrités, honnêtement, je ne sais pas comment vous aider.

Si cela vous fait vous sentir mieux de voir d’autres personnes qui ont l’air pire, c’est un problème que vous devez régler avec vous-même et votre thérapeute, car vous n’êtes pas sûr de vous.

Possédez-le et travaillez-le. Vous savez, lorsque vous n’êtes pas occupé à filtrer vos propres selfies Instagram dans l’oubli.

Jessica Sager est une scénariste et comique basée à New York.

Note de l’éditeur : Cet article a été initialement publié le 18 février 2015 et a été mis à jour avec les dernières informations.