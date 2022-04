À quoi peut-on s’attendre de l’épisode 4 de Moon Knight

in

Disney+

Le complot Moon Knight avance et le dieu Khonshu est en difficulté. Arriveront-ils à le sauver ? À quoi s’attendre du prochain épisode de l’émission.

©Disneychevalier de la lune en action

Disney+ déjà créé Chevalier de la lune qui a rapidement constitué une base de fans à l’affût de ce qui pourrait arriver dans le prochain épisode de la série. Le troisième épisode de l’émission s’est terminé avec le dieu de la lune, Khonshu, piégé dans une relique par le reste des dieux égyptiens qui n’étaient pas d’accord avec l’aide de la divinité à Marc Spector pour trouver la tombe d’Ammit.

Jusqu’à présent, tout va bien pour Arthur Harrow, le méchant de la série joué par Ethan Hawke, qui tente de sauver la déesse Ammit pour juger les criminels avant qu’ils n’enfreignent la loi. Que se passera-t-il dans le prochain épisode de Chevalier de la lune? Nous pouvons nous attendre à voir les identités de Marc Spector et Steven Grant avoir des différences dans la façon dont ils avancent dans leur vie.

Que peut-il arriver dans l’épisode 4 de Moon Knight ?

Rappel : Khonshu a demandé à Steven de dire à Marc de le sauver de sa prison une fois qu’il a décidé d’aider Moon Knight à localiser la tombe d’Ammit. Tout se passe alors sur une trajectoire de collision contre Arthur Harrow et ses partisans. Le rôle que Layla jouera dans toute cette situation est également important. La femme de Marc n’a pas peur d’une bonne confrontation, comme elle l’a démontré lors des événements survenus dans l’épisode précédent, désormais disponible sur Disney+.

Les dieux égyptiens continueront sûrement à jouer un rôle de premier plan dans le prochain épisode de Chevalier de la lune. Sera-t-il possible pour Marc Spector de les affronter sans possibilité de devenir le puissant avatar de Khonshu ? Peut-être que sauver le dieu de la lune nécessite une identité un peu plus pacifique que celle de Marc et une vaste connaissance de la culture des divinités égyptiennes. Steven Grant peut prendre le relais !

Les réalisateurs du prochain épisode de Chevalier de la lune Ils ont anticipé que la prochaine entrée de l’émission aura des conséquences pour l’ensemble Univers cinématographique Marvel avec des éléments qui, selon eux, ne parviendraient pas au montage final de l’émission télévisée, mais les dirigeants de la marque leur ont donné le feu vert et il semble que de cette façon, ils nous surprendront tous.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂