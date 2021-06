A quoi ça sert et comment nettoyer le cérumen

Avant d’atteindre la partie accessible des oreilles, sur le point d’être nettoyée par nos soins (souvent dans le mauvais sens), le cérumen a des fonctions très importantes dans nos conduits auditifs.

C’est quelque chose de si pertinent que l’oto-rhino-laryngologiste britannique Gabriel Jessie Weston a recherché précisément les meilleures et les pires façons de nettoyer les oreilles.

Mais avant d’arriver à ses conclusions sur ces précautions, elle énumère certaines des fonctions de la cire produite dans les glandes internes de l’oreille, comme empêcher la muqueuse des conduits auditifs de se dessécher et de se fissurer, et protéger la région de la saleté et l’eau, ce qui aide à prévenir les infections.

Au fur et à mesure que nous parlons, mâchons et bougeons nos mâchoires, la cire se déplace lentement du tympan vers l’orifice de l’oreille, où elle sèche généralement et tombe.

La cire n’est généralement pas un problème, mais si elle est produite en excès, elle peut provoquer un blocage, entraînant des douleurs ou même une perte auditive.

Avec autant de produits à vendre promettant d’enlever ou de nettoyer le cérumen, Weston révèle aussi quelque chose qui peut surprendre : la plupart du temps, nos conduits auditifs se nettoient d’eux-mêmes.

cotons-tiges

Bien que de nombreuses personnes utilisent des cotons-tiges pour nettoyer leurs oreilles, les fabricants de cet article ne recommandent pas de l’utiliser dans le conduit auditif.

Au mieux, c’est inutile : lorsque nous utilisons ces ustensiles, nous finissons par recoller la cire dans l’oreille, ce qui en fait souvent des parties plus difficiles à nettoyer.

Mais l’utilisation de cotons-tiges, ainsi que des doigts, peut créer des problèmes plus importants.

La cire qui finit par être repoussée dans l’oreille peut transporter des bactéries avec elle, ce qui entraîne un risque d’infection.

L’acte peut également irriter la peau de la région, amenant une personne à toucher encore plus cette partie, créant ainsi un cercle vicieux.

Dans certains cas, si l’écouvillon est inséré trop profondément, il existe un risque de perforation du tympan, provoquant une douleur soudaine, des saignements et une perte auditive temporaire.

Bougies

Les bougies auriculaires, ou cônes, sont vendues comme une solution simple pour quiconque souhaite se débarrasser de la cire.

La technique consiste à placer une bougie longue, mince et allumée à l’intérieur d’un cône et à la placer à l’intérieur de l’oreille.

Mais des études ont déjà montré que les bougies auriculaires ne sont pas efficaces pour éliminer le cérumen et présentent toujours des risques tels que des brûlures dans la région et le visage, des dommages au tympan et des restes de cérumen dans le conduit auditif.

Gouttes

Il existe de nombreux produits disponibles en pharmacie, contenant des principes actifs tels que le peroxyde d’hydrogène, le bicarbonate de sodium et le chlorure de sodium, qui peuvent ramollir ou détacher la cire, lui permettant de suivre son cours naturel.

Ils peuvent être efficaces, mais ils peuvent également provoquer des irritations chez les personnes ayant la peau sensible.

Au lieu de cela, les gouttes d’huile d’olive et d’huile d’amande semblent être moins irritantes et tout aussi efficaces que les produits commerciaux plus chers.

Si vous voulez expérimenter, nous vous recommandons de chauffer un peu ces huiles jusqu’à ce que vous atteigniez la température du corps et de vous allonger sur le côté.

Utilisez une pipette pour appliquer quelques gouttes d’huile sur l’oreille et restez dans cette position pendant 5 à 10 minutes.

Si vous sentez que votre oreille est toujours bouchée, il peut être nécessaire de répéter la procédure deux ou trois fois par jour pendant trois à cinq jours pour ramollir la cire accumulée.

Irrigation des oreilles

Sur avis médical, il peut être conseillé à une personne ayant un problème persistant d’accumulation de cérumen de se laver avec une seringue ou une poire.

La technique consiste à utiliser une seringue pour injecter de l’eau dans le conduit auditif pour enlever la cire.

En raison du risque d’endommager le tympan et d’être douloureux, il est important que l’adoption de cette méthode soit accompagnée d’un médecin.

Micro-aspiration

Certaines cliniques offrent un service de micro-aspiration pour enlever le cérumen.

Dans cette procédure, un spécialiste utilise un microscope pour regarder à l’intérieur de l’oreille, puis déclenche un petit appareil pour aspirer la cire.

Cette technique peut également être très sûre et efficace pour éliminer les cires persistantes.