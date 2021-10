« A Quiet Place » proposera son propre jeu vidéo officiel

Après avoir surpris le public avec son histoire inédite de suspense et d’horreur psychologique, « A Quiet Place » se prépare à entrer dans le monde des jeux vidéo avec un nouveau titre créé par Sabre Interactive, iLLOGIKA et EP1T0ME, avec une fenêtre de lancement approximative pour l’année 2022, bien qu’il n’y ait toujours pas de plates-formes confirmées pour son arrivée.

Le site officiel, qui vient d’être mis en ligne, ne présente pas plus de détails sur cette nouvelle aventure interactive si ce n’est d’annoncer son arrivée en 2022, avec notamment le logo officiel du jeu. Une brève description assure qu’il s’agit d’un « nouveau jeu vidéo terrifiant » dans lequel il est prévu que les principaux aspects de l’univers de « A Quiet Place » pourraient être inclus.

Le premier volet de « A Quiet Place » est sorti en salles en 2018, avec des performances stellaires de John Krasinski et Emily Blunt dans le rôle d’un couple marié qui, avec leurs enfants, cherche à survivre pendant une épidémie d’immenses créatures qui attaquent toute source de bruit. bruits, ils doivent donc être aussi silencieux que possible.

Le site assure également que le joueur vivra une « histoire inédite », laissant entendre que ce titre ne sera une adaptation d’aucun des deux volets cinématographiques réalisés par Krasinski. Grâce à IGN, il a été révélé que Sabre Interactive servirait d’éditeurs du jeu, qui est développé par l’équipe iLLOGIKA.

iLLOGIKA est un studio de développement basé dans la ville canadienne de Montréal qui présente des talents vétérans qui ont travaillé sur des franchises majeures telles que « Rainbow Six » et « Far Cry ». Saber Interactive a été rédacteur en chef de jeux tels que l’adaptation interactive de « World War Z » et la sortie prochaine de « Evil Dead: The Game ».

Bien qu’il s’agisse de l’une des premières sorties majeures en 2021 après le début de la pandémie, « A Quiet Place Part II » a réussi à lever une somme d’argent considérable au box-office mondial qui, ajouté aux éloges des critiques et des téléspectateurs, a garanti un nouveau spin-off au sein de la franchise avec la possibilité d’un troisième volet pour son histoire.