A Quiet Place Prequel reporté à 2024 par Paramount

La préquelle du hit d’horreur Un endroit silencieux a été repoussé à 2024 lors de la dernière série de retards de Paramount. Ayant passé une grande partie de l’année dernière à retarder la sortie de films comme Top Gun : Maverick et Transformers : le soulèvement des bêtes, Paramount a continué d’ajuster ses horaires alors que le studio tente de ramener les choses à la normale suite à la pandémie de Covid. Alors que les fermetures initiales du cinéma et des studios n’ont causé aucune fin de problèmes, il semble que les problèmes aient pris beaucoup plus de temps à surmonter que prévu, en particulier en ce qui concerne le travail de post-production et les effets visuels.

Un endroit silencieux était une pièce de cinéma unique, avec un film qui contenait plus de silence que tout autre et une créature qui a été à juste titre tenue hors de vue pendant la majeure partie du film. Bien sûr, comme pour la plupart des films d’horreur, il y a déjà eu une suite et une autre est en développement, mais d’abord, il y aura la préquelle, Un endroit calme : premier jour. Le film, qui sera réalisé par Michael Sarnoski, qui a récemment attiré l’attention pour le film Nicolas Cage Cochondevait initialement sortir en salles en septembre 2023 mais ne fera plus ses débuts avant le 8 mars 2024.

Aussi bien que Un endroit calme : premier jour, Paramount a également retardé le film de Ryan Reynolds, SIde novembre 2023 à mai 2024.

L’accent de Un endroit calme : premier jour est actuellement inconnu

Comme beaucoup de nouveaux projets, les détails exacts de l’intrigue de Un endroit calme : premier jour n’ont pas été révélés. Le titre du film a finalement été révélé en avril, et il se déroulera à une époque complètement différente des événements du film original et de sa suite. En raison de ce changement d’orientation, le film ne mettra pas en vedette Emily Blunt et aura apparemment un tout nouvel ensemble de personnages et se déroulera ailleurs dans le pays, voire dans le monde.

Lorsque le film a été initialement annoncé, il devait être réalisé par Boue le barreur Jeff Nichols, mais lorsque Nichols s’est retiré du projet, Sarnoski est intervenu dans la brèche. En plus de diriger le film, il écrira également le scénario, qui est basé sur une histoire que la star de la franchise et réalisateur John Krasinski a inventée à peu près au moment de la sortie du deuxième film.





Bien que la préquelle n’implique pas directement les personnages des premiers films, Krasinski a construit un univers autour de l’histoire, et il est donc possible que les événements de ce film mènent d’une manière ou d’une autre directement à ce qui s’est passé dans Un endroit silencieux et Un endroit calme : deuxième partie. Bien sûr, la suite d’envoi qui est également en préparation et dont la sortie est actuellement prévue en 2025 ramènera probablement la franchise sur le territoire familier défini dans le premier opus.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que Un endroit calme : partie 3 ne sera pas non plus retardé, avec trois ans jusqu’à ce que ce film arrive en 2025, il y aura, espérons-le, suffisamment de temps pour que les problèmes actuels ressentis dans l’industrie soient aplanis et les fans n’auront qu’une courte attente entre la préquelle et la sortie de la nouvelle suite.