A Quiet Place Part II est certifié frais chez Rotten Tomatoes

Les critiques de A Quiet Place Part II de John Krasinski ont commencé à arriver et le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes a révélé le premier Tomatometer Score du film. Selon la première révélation officielle, le site d’agrégation a certifié le film frais avec une note de 91% sur la base des 20 premières critiques des critiques, ce qui est légèrement inférieur par rapport au film original qui a reçu une énorme note de 96% sur le site contre 380. Commentaires.

Un endroit tranquille, partie II suit l’histoire juste après la gauche de son prédécesseur, avec les membres restants de la famille Abbott, Evelyn, Regan et Marcus, quittant le complexe compromis pour se battre pour une nouvelle vie dans le désert pour eux-mêmes et le nouveau-né d’Evelyn et Lee . Là, ils rencontrent Emmett, un autre survivant qui se cache des créatures, et se rendent compte qu’il y a plus de menaces là-bas, bien plus dangereuses qu’ils n’en ont rencontrées.

La vision du film précédent sur les films à suspense d’horreur, qui reposaient principalement sur des expressions et sur le jeu au lieu de dialogues, a été bien appréciée. Réalisé par John Krasinski, le succès du film précédent a conduit Krasinski à élargir le monde qu’il essayait d’explorer dans le premier film tout en donnant une « lettre d’amour à ses enfants ». Emily Blunt dirige le casting avec Millicent Simmonds, Noah Jupe et Cillian Murphy, cette dernière vedette dans un nouveau rôle. Le film mettra également en vedette Djimon Hounsou dans un rôle important. John Krasinski, qui a réalisé et dirigé le premier film, assumera à nouveau les fonctions de réalisateur de la suite et jouera également un rôle de soutien, où son personnage serait présenté dans certaines séquences de flashback. Le film se plongera probablement dans l’invasion des créatures de la planète dans ce film.

Un endroit tranquille, partie II a été considérablement retardée car la pandémie a frappé juste avant la sortie du film l’année dernière. Depuis lors, le film a été retardé deux fois avant de se contenter d’une date de sortie le 28 mai. Le film sera diffusé dans les salles pour une durée raccourcie et sera finalement mis à disposition pour diffusion sur Paramount + après 45 jours de sortie.

Semble être Un endroit tranquille, partie II met en place un bon suivi et respecte les normes et le battage médiatique que le premier film a déjà mis en place parmi le public, alors que de bonnes critiques affluent en faveur du film. Le consensus critique sur le film sur les tomates pourries se lit comme suit:

« Suite angoissante de son prédécesseur, A Quiet Place Part II élargit le monde terrifiant de la franchise sans perdre de vue son cœur. Lisez les critiques. »

Le film est actuellement en attente de sortie publique, qui serait ravi de vivre enfin le frisson que John Krasinski nous a laissé dans le premier film. Il y a aussi des rapports sur un spin-off en cours de planification avec Jeff Nichols sur le point de l’écrire et de le produire. Le spin-off sera inspiré du concept original de Krasinski autour du décor de Un endroit silencieux, mais aucune mise à jour immédiate sur son développement n’est encore disponible.

