« A Quiet Place Part II » dépasse les succès de son prédécesseur (Review)

Souvent, les suites de n’importe quel blockbuster présentent une plus grande échelle d’effets spéciaux ou d’expansion de personnages à l’écran. Des éléments divertissants lorsqu’ils sont affichés sur grand écran mais qui entravent le rythme de son récit. « A Quiet Place Part II » parvient à tirer parti de ses améliorations sans perdre de vue ce qui a fait la grandeur de son prédécesseur.

John Krasinski revient au fauteuil du réalisateur (gagnant un nouveau crédit en tant qu’écrivain) en commençant son histoire avec la famille Abbott juste à la fin de l’épisode précédent, mais pas avant de nous présenter un épilogue sur le premier jour de l’attaque des créatures, un séquence qui fait monter la tension puisque le spectateur sait déjà à l’avance à quoi les personnages seront confrontés.

A la mort de Lee (Krasinski), Evelyn (Emily Blunt) doit entreprendre avec ses trois enfants la recherche d’un nouveau foyer où s’installer, trouvant sur son chemin Emmett (Cillian Murphy) un vieil ami de la famille dont un de ses pièges à ours ont blessé Marcus (Noah Jupe), il doit donc le laisser se reposer dans son abri.

Après avoir découvert une mystérieuse transmission de la chanson « Beyond The Sea », Regan (Millicent Simmonds) conclut qu’il s’agit d’un message d’une île voisine où il pourrait y avoir une communauté de survivants, alors il décide de quitter la sécurité avec sa famille pour entrer. sa recherche.

« A Quiet Place » montrait un univers autonome presque exclusivement autour de la famille Abbott, donc Krasinski n’a pas peur de sortir de cette zone de confort en les présentant à l’extérieur de sa ferme, face à un monde extrêmement dangereux. L’horreur infusée dans le public est désormais jugée plus attrayante sur le plan émotionnel, car elle implique des personnages déjà développés.

Simmonds prend une place importante dans l’histoire grâce à son deuil personnel pour la mort de son père, qui se développe de manière subtile à travers ses actions, sans tomber dans un mélodrame exagéré. Son attitude déterminée et sagace en fait l’un des nouveaux foyers d’attention de l’histoire et son arc narratif est complété par Murphy, qui l’accompagne dans sa recherche de survivants.

L’arrivée de Cillian Murphy dans l’histoire ne cherche en aucun cas à pallier l’absence de Krasinski dans l’intrigue, ce que le même film semble reconnaître dès son premier contact avec Reagan.

Son interprétation en tant qu’Emmett est celle d’un homme qui a également subi ses propres pertes et qui refuse initialement de quitter le confort de son havre de paix (littéralement métaphoriquement). Ce n’est qu’à travers le personnage de Simmonds qu’il parvient à retrouver sa raison d’être, créant une alliance alimentée par le grand talent de Murphy.

Les ambitions de « A Quiet Place Part II » sont d’étendre ce que le premier volet a présenté au public, mais la vision de John Krasinski parvient à le faire tout en restant fidèle aux principes de l’histoire. Plus qu’une suite, cela ressemble à une extension naturelle du parcours de survie de ses protagonistes, les Abbotts, et du lien fort qui les lie face à l’adversité. Et c’est là que réside sa beauté.