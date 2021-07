A Quiet Place Part II arrive en 4K Ultra HD plus tard ce mois-ci

Paramount a annoncé les détails de la sortie du divertissement à domicile pour Un endroit calme, partie II, et vous n’aurez pas à attendre très longtemps !

Si vous n’avez pas attrapé Un endroit calme, partie II dans les salles de cinéma ou si vous avez hâte de revoir le film dans le confort de votre foyer, vous en aurez l’occasion très bientôt. Paramount a annoncé que la version numérique du film arrivera demain (13 juillet) avec le lancement du 4K UHD/Blu-ray 27 juillet.

Les sorties A QUIET PLACE: PART II 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray et Digital* offrent des fonctionnalités spéciales exclusives qui emmènent les téléspectateurs plus loin dans le monde, issues du succès mondial A Quiet Place. Suivez Krasinski sur le tournage du nouveau film alors qu’il détaille le travail incroyable des acteurs et de l’équipe dans une vidéo Journal du réalisateur ; découvrir les secrets des envahisseurs monstrueux; plongez dans l’arc des personnages de deux films de la fille Regan; regardez une ventilation de la scène inoubliable de la marina; et plongez dans les effets visuels et la conception sonore extraordinaires.

Un endroit calme : partie II Synopsis

À la suite des événements meurtriers survenus à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour la survie en silence. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable dans ce « thriller captivant, au bord de votre siège » (Scott Mantz, BFCA) écrit et réalisé par John Krasinski.

Fonctionnalités bonus :

Long métrage en haute définition

Journal du réalisateur : tournage avec John Krasinski

Tirer le rideau

Le voyage de Regan

Survivre à la marina

Perturbation détectable : effets visuels et conception sonore