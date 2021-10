A Quiet Place Movie Obtenir une adaptation de jeu d’horreur en solo

Les Un endroit silencieux La série de films est en train d’être adaptée en un nouveau jeu d’horreur solo dont la sortie est prévue l’année prochaine, a-t-il été confirmé. Bien que les plates-formes n’aient pas été annoncées, Sabre Interactive est à la tête d' »une histoire et d’un gameplay originaux qui capturent le suspense, l’émotion et le drame irrésistibles » pour lesquels la franchise sur grand écran est connue. Un site Web de teaser est maintenant en ligne, qui présente simplement le logo, l’année de sortie et une brève explication de ce que sera le jeu.

Ce sera le premier titre de Sabre Interactive en tant qu’éditeur d’un studio externe, avec un développement dirigé par iLLOGIKA. Le directeur créatif Hervé Sliwa a déclaré : « Le Un endroit silencieux jeu vidéo permettra aux fans de ressentir la tension des films avec un niveau d’immersion qu’ils n’ont jamais ressenti auparavant. Nous sommes ravis de travailler avec EP1T0ME et de faire équipe avec Sabre Interactive pour partager cette vision unique d’espoir et d’horreur avec les joueurs du monde entier dans le futur. »

Plus d’informations seront partagées plus tard cette année, ce qui pourrait suggérer une révélation à Les récompenses du jeu est sur les cartes. C’est une spéculation de notre part, cependant. iLLOGIKA est une équipe canadienne qui a aidé sur Cuphead et a porté Lara Croft GO sur diverses plateformes. Son seul titre original est Subaeria, un casse-tête d’action sorti sur PlayStation 4 en 2018.