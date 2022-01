A Quiet Place 3 a un directeur défini

Paramount Pictures

Le troisième film de l’univers créé par John Krasinski commence son voyage. Ce qui pourrait arriver à Emily Blunt et à son apparition potentielle dans un long métrage a également été révélé.

© IMDbJohn Krasinski a joué et réalisé le premier film.

Un endroit silencieux C’est l’un des films d’horreur les mieux notés ces dernières années. Le premier de la saga a été lancé en 2018 et a rapidement attiré l’attention des amateurs du genre grâce à son pari risqué : emmener un film au cinéma où se trouvent de grandes sections du film dans lesquelles aucun son ne se fait entendre. Les Oscars a reconnu le film avec une nomination dans le département du son et les bonnes critiques ont donné confiance à Primordial pour faire une deuxième bande.

La suite de Un endroit silencieux est arrivé en 2020 et a également été réalisé par John Krasinski, dont le personnage avait perdu la vie dans le premier mais est revenu pour quelques séquences de flash-back qui racontaient à quoi ressemblait l’invasion extraterrestre. Puis il a fait le saut vers ce qui s’est passé une fois son personnage mort, avec sa famille cherchant de l’aide pour aller de l’avant et avec la découverte de la deuxième grande faiblesse des extraterrestres : ils ne savent rien.

Au box-office, le film a fait gros cartons, avec près de 300 millions de dollars dans le monde et cela n’a fait que renforcer la confiance des Les studios suprêmes, qui avait confirmé un tiers et semble désormais prendre un cap plus défini. Date limite a confirmé que Michel Sarnoski sera en charge de la réalisation de ce projet et il a également été embauché pour l’écrire. Dans la note, il est dit qu’il est hautement improbable que Blunt et Krasinski reviens pour ce film.

Les raisons? Il semble que l’idée de l’étude soit d’élargir Un endroit silencieux dans un univers et le troisième film ne serait pas une suite mais un spin-off. Jusqu’à présent, il n’y a pas de titre défini pour le film et aucun détail lié à l’intrigue n’est connu. Michael Bay sera l’un des producteurs de cette histoire qui donne une nouvelle vie à la franchise. Vous pouvez voir la première partie dans Netflix et le deuxième en Movistar jouer.

Qui est Sarnoski, le nouveau réalisateur d’Un endroit tranquille

Sarnoski est venu remplacer le réalisateur original de la troisième partie, Jeff Nichols, qui s’est retiré en octobre. Le réalisateur était responsable de l’un des films les plus discutés de 2021 qui présentait Nicolas Cage dans son casting, Porc. L’histoire est centrée sur un homme issu d’une vie d’ermite qui vit avec son animal de compagnie, un cochon truffier convoité, qui l’aide à rechercher ce précieux aliment. Lorsque son animal est volé, le protagoniste fera tout pour le récupérer, découvrant un passé dont il semblait ne pas vouloir se souvenir. Il est dit que Cage pourrait recevoir une nomination pour le travail sur le film.

