‘A quiet place 2’ : Une suite compétente qui exploite les bonnes idées du premier volet, mais sans égaler son énergie

Peut-être que le pire dans ‘A quiet place 2’ est qu’il joue un peu contre son premier opus, dévalorisant la mémoire. Celui-là fonctionnait comme une pièce de caméra sur une post-apocalypse silencieuse et mortelle, et son concept était aussi attrayant que synthétique. Cette suite prouve que l’idée était si sommaire, elle fonctionnait à une si petite échelle qu’il valait mieux ne pas trop la secouer. Cette suite tente de prolonger sa mythologie et réussit à moitié.

Pour cela Il doit passer par une série de péages qui ne le séparent pas de l’idée d’un film sur la fin du monde qui puisse être assimilé par toutes sortes de publics. Un film sur le génocide de l’espèce humaine qui n’est pas particulièrement triste ou violent, et encore une fois, le premier volet a été réalisé sur la base de séquences de tension abstraites et de haute intensité, mais un contexte vague, presque réduit à un seul scénario. A cette occasion, il n’y a pas d’autre choix que d’élargir le champ d’action.

Le premier de ces péages est le retour du personnage de John Krasinski, qui se déroule dans un flashback qui nous renvoie au premier jour de l’invasion extraterrestre, dans un plan séquence efficace qui ressemble à ce que vous avez déjà vu. Sans beaucoup de recherches, ‘World War Z’ et ‘The War of the Worlds’ ont fait des choses similaires et mieux, car ils n’hésitaient pas tant à montrer la supériorité écrasante des envahisseurs.

La seconde est d’élever l’arrivée de nouveaux personnages qui injectent des intrigues secondaires et de nouvelles relations dans la famille des survivants du premier versement. Le monde grandit, et grâce à l’excellente performance de Cillian Murphy, le résultat est parfois intéressant, mais son atterrissage en tant que figure paternelle alternative montre clairement que « A Quiet Place 2 » ne vient ennuyer ou déranger personne.

Puissantes séquences de tension

Pourtant, ‘A Quiet Place 2’ n’est même pas de loin un film méprisable. Il pose comment la mère et les trois enfants que nous avons rencontrés dans le premier volet tentent toujours de survivre, et comment son chemin croise celui d’un nouveau survivant, qui semble avoir un passé trouble. La jeune Millicent Simmonds occupe le devant de la scène, s’éloignant même d’Emily Blunt, même si malheureusement son personnage n’évolue guère au-delà de ce que l’on a déjà vu dans le premier volet.

Chacun des personnages bifurque ses actions, générant différentes situations de tension, et certains d’entre eux sont aussi bien présentés que tout ce qui concerne le coffre-fort dans lequel ils sont enfermés alternativement, avec des problèmes d’oxygène ou le harcèlement des créatures. Et ceux-ci continuent de surprendre par leur design absolument inhumain et leur agressivité sans limites. Ils sont un ennemi très remarquable, et ils restent l’un des ingrédients les plus mémorables de l’aventure.

Comme dans la première partie, le film fonctionne mieux à bas régime : quand il expérimente le son pour faire comprendre au spectateur les risques de chaque acte sans avoir besoin de mots (un aspect dans lequel le film précédent est allé beaucoup plus loin), ou lorsque les personnages comprennent qu’absolument n’importe quel élément de la scène est un piège mortel lorsqu’ils doivent garder un silence absolu.

Avec 200 millions de dollars de recettes au box-office mondial, ‘A Quiet Place 2’ est loin d’être considéré comme un échec. Mais l’annonce d’un troisième volet et la sédation des éléments les plus durs du surprenant premier volet montrent clairement que nous sommes face à une excellente idée qui méritait d’être restée dans une miniature d’horreur synthétique.