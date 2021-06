A Quiet Place 2 et The Conjuring 3 prouvent que l’horreur est toujours importante au box-office

L’horreur est le genre du moment ce week-end car La Conjuration 3 et Un endroit calme 2 terrorisé le sommet des charts cinématographiques. Et la course pour être le premier au box-office n’aurait pas pu être plus éprouvante pour les nerfs, avec La Conjuration 3 juste en tête du peloton. Ce qui est impressionnant pour Un endroit calme, partie II c’est qu’il s’agit de sa deuxième semaine de sortie, mais il attire toujours un public suffisamment fort pour défier le produit James Wan Prestidigitation suite lors de son week-end d’ouverture.

La conjuration : le diable m’a fait le faire a remporté la première place loin de Un endroit calme, partie II, mais la marge n’était pas large entre eux. Le troisième Prestidigitation Le film, qui est en fait le 8e film de la franchise globale, a rapporté 24 millions de dollars au cours du week-end de trois jours. Un endroit calme, partie II s’est toujours avéré avoir des jambes, arrivant en deuxième position avec 19,5 millions de dollars. Paramount Pictures sera ravie de cette deuxième semaine de performance pour Un endroit calme 2, ayant déjà donné le feu vert à un film dérivé qui devrait arriver au printemps 2023, ainsi qu’à parler d’une autre suite directe également en préparation. Jusqu’à présent, le film a coûté environ 88 millions de dollars au total grâce à une vague massive de cinéphiles qui ont choisi d’aller le voir au cours du week-end du Memorial Day de la semaine dernière.

Pendant que La conjuration la suite a frappé HBO Max en même temps qu’elle est arrivée dans les salles, sans frais supplémentaires pour les abonnés, le deuxième opus de la Endroit calme la série ne rejoint le service de streaming de Paramount que 45 jours après sa première en salle. Bien que l’effet des sorties en streaming / en salles soit encore relativement inconnu, il faudrait supposer que le film d’Emily Blunt a gagné en n’étant pas facilement disponible pour être regardé depuis chez soi.

En ce qui concerne les évaluations, Un endroit calme 2 surclasse massivement ses concurrents, avec une note fraîche de 96% sur Rotten Tomatoes contre seulement 58% pour La Conjuration 3. Tout en étant prévu comme le troisième film de la Prestidigitation série, il ne faut pas oublier qu’il y a également eu un certain nombre de retombées et comme l’a noté Patrick Cavanaugh de Comicbook.com, « il n’y a pas grand-chose dans ce film qui se distingue de ses pairs ou l’élève à la qualité de ses prédécesseurs. » Un endroit calme 2, cependant, a recueilli de nombreuses approbations critiques, beaucoup affirmant qu’il est plus que digne du premier film grâce à la concentration de John Krasinski, qui résiste à l’envie d’intensifier l’action en faveur de s’en tenir à l’histoire familiale étroite qui a fait Un endroit silencieux un si gros succès.

Avec de si belles prises de vue au box-office pour deux titres d’horreur consécutifs, nous verrons tellement plus des deux franchises, avec plusieurs retombées du premier Prestidigitation dans les ouvrages. Comme les séries d’horreur similaires du passé, il semble que tant que l’argent continue d’entrer, quelqu’un est plus qu’heureux de continuer à les produire. Tandis que le Prestidigitation semble perdre son étincelle en ce qui concerne les critiques, la question est plutôt de savoir si les futurs ajouts à la Endroit calme franchise peut maintenir le niveau d’exposition ciblée dans ses deux premiers versements.

Sujets : A Quiet Place 2, Conjuring 3, Box Office, Salles de cinéma