À quels prix revendent-ils la PlayStation 5 sur eBay

Trouvez-en un PlayStation 5 c’est encore très difficile même après le lancement officiel d’hier, jeudi 19 novembre. Il y a quelques jours déjà, les unités de la console Sony destinées à ceux qui les réservaient à l’avance étaient épuisées quelques minutes après l’ouverture de la phase préliminaire des ventes; hier, le rendez-vous avec l’arrivée effective sur les étagères numériques des magasins de commerce électronique s’est déroulé de manière très similaire. Le résultat est que la machine de jeu est devenir un produit rare, et que par conséquent en ligne les offres de ceux qui veulent le revendre et l’acheter à des prix exorbitants se multiplient.

Comme d’habitude dans ces situations, la plateforme de commerce électronique eBay est la destination la plus populaire pour ce type d’échange. Sur le portail dédié à la vente et aux enchères en ligne, la console se retrouve avec une majoration d’au moins 200 euros sur le prix d’origine, mais la grande majorité des offres visibles commence à au moins 600 euros (par rapport aux prix pratiqués par Sony de 499 et 399 euros pour les versions avec et sans et avec lecteur de disque Blu-Ray). Ce sont déjà des chiffres exorbitants, qui ne constituent pourtant rien de plus prix temporaire de la console: les produits présents sont en effet mis aux enchères, et au fil des jours, les acheteurs potentiels sont voués à augmenter encore le coût de dizaines ou centaines d’euros supplémentaires.

Dans la plupart des cas, en effet, les vendeurs mettent la console à l’honneur en la rendant dans un premier temps disponible pour quelques euros, laissant aux offres des acheteurs potentiels le soin de gonfler le prix. Et le prix gonfle bien: les prix ils montent indépendamment jusqu’à plus de 900 euros et ils reçoivent toujours des offres à la hausse de ceux qui veulent mettre la main sur la console à tout prix. En Italie, la fonction eBay qui vous permet d’acheter des produits sauter la procédure d’enchère il n’est généralement activé que par ceux qui mettent la console en vente au-dessus des seuils actuellement atteints par les enchères, soit 900 euros.

Sur les pages du site, ceux qui ont décidé de tirer haut ne manquent pas: les offres PlayStation 5 au-dessus de 1000 € abondent, mais sur le portail il y a aussi des unités de 5.000, 10.000 et même 13.000 euros. Ces dernières rumeurs resteront probablement désertes, mais si trouver la console devait rester aussi difficile il n’est pas exclu que les prix que les joueurs seront prêts à payer grimperont jusqu’à dépasser les 1000 euros.