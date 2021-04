À quelle saison l’Outlander se terminera-t-il?

L’arrivée de Outlander Netflix signifiait un avant et un après pour la grande plate-forme de streaming. Cette série est devenue l’une des meilleures scènes et dramatiques d’époque de la dernière décennie et son inclusion dans le catalogue du service à la demande a été la clé de sa diffusion à travers le monde.

Cependant, Outlander Ce n’est pas à l’origine de Netflix, mais de Starz play, une chaîne américaine qui a été celle qui a rassemblé les livres de Diana Gabaldón pour les mettre sur le petit écran. Avec Sam Heughan et Catriona Balfe comme protagonistes, la vie du Fraser est désormais l’une des plus importantes et des plus attendues de ces derniers temps.

Sam Heughan et Catriona Balfe sont les grandes stars d’Outlander. Photo: (IMDB)



À tel point que, alors que le géant du streaming se prépare pour la première de la cinquième saison puisqu’en mai 2020, c’était la dernière fois qu’ils ont donné des nouvelles de Outlander, Starz a commencé à filmer le sixième il y a un mois. Même ainsi, ils ont également confirmé qu’il y aura un septième volet avant même que la prochaine édition ne soit prête.

Mais, comme on le sait déjà, la série est une histoire de Gabaldon. Autrement dit, les producteurs ne font plus que suivre le nombre de volumes que l’écrivain a commencé à publier en 1991, qui s’est terminé en 2014, atteignant ainsi sa huitième tranche.

Cependant, pour la tranquillité d’esprit des fans, il vient d’être confirmé que Outlander il pourrait aussi avoir une saison neuf. C’est que, il y a deux semaines, Gabaldón a fini d’écrire «Va dire aux abeilles que je suis parti». « Oui! Les abeilles sont finies (Non, je n’ai aucune idée de la date de publication, l’éditeur décide que»A-t-il annoncé via Twitter.

Bien que, il semble qu’il n’ait pas fallu longtemps pour choisir une date et Diana elle-même a confirmé, récemment, que sa nouvelle écriture Il sortira en librairie le 23 novembre 2021. « Je suis honnêtement et vraiment excité», A-t-il commenté sur ses réseaux pour annoncer le jour exact de la publication du livre qui, semble-t-il, clôturera la grande histoire du Fraser.

Qu’est-ce que Go va dire aux abeilles que je suis parti et que je fais partie de la série?

Ni Diana Gabaldón ni les producteurs de Outlander confirmé qu’ils culmineront avec la saga du livre. Pour le moment, ils ont été arrêtés dans le renouvellement pour le septième opus et, il reste encore à terminer le tournage du sixième.

De plus, on ne sait toujours pas exactement quelle sera l’intrigue de cette nouvelle édition, bien que la seule chose que l’on sache est qu’elle provient d’un « très ancienne coutume celtique”, Tel que défini par le site officiel. D’un autre côté, Gabaldón a expliqué que «vous dites toujours aux abeilles quand quelqu’un est né, meurt, vient ou repart, car si vous ne les tenez pas informés, ils s’envoleront».