À quelle heure Westworld 4 est-il diffusé sur HBO Max ?

Ce dimanche, la série créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan sera de retour sur HBO. Evan Rachel Wood a été confirmé dans le casting mais avec un nouveau personnage.

©IMDBLa série a été créée en 2016.

La dernière fois que Westworld première sur l’écran de HBO, son contenu était presque prémonitoire. Bien que pour des raisons différentes, le contexte dans lequel il est arrivé sur le petit écran était cohérent avec celui de son intrigue : la fin du monde à venir. Alors que dans le série créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy les raisons étaient liées à la rébellion des machines et à la nécessité de contrôler les secteurs qui contrôlent le monde dans le capitalisme, dans la vraie vie, elles étaient liées à la pandémie de coronavirus.

Déjà sorti de la pandémie, avec le retour du monde à une certaine normalité, Westworld reviendra sur le petit écran avec sa quatrième saison. Ce dimanche verra la première tant attendue du premier de ses épisodes, qui aura lieu sept ans après les événements vus dans le troisième opus, avec la destruction de Roboamla mort de des douleurs et l’émergence de l’hôte dans le corps de Charlotte comme le méchant qui veut mettre fin à l’humanité.

Bien qu’on croyait que Evan Rachel Bois Je n’allais pas être dans la nouvelle saison de Westworld, après la mort de son personnage dans l’édition précédente, il a été confirmé qu’il serait de retour. Il s’agira de donner vie à un nouveau personnage appelé Christine, qui a été définie comme une femme qui veut être écrivain mais qui a des blocages créatifs. De plus, il vivra avec le personnage de Ariana DeBosequi n’a pas été trop révélé mais pourrait être son intérêt romantique.

Un autre des personnages qui reviendra Westworld sera Nounourscelui joué par James Marsden (Sonique), bien qu’il n’ait pas encore été expliqué dans quelles conditions. Rappelons-nous que vers la deuxième tranche, le héberger Nounours avait été reporté par des douleurs tuer, mais un certain souvenir de sa version la plus douce et la plus affectueuse avait laissé en lui des résidus qui le décidèrent à se suicider après avoir commis les massacres qu’il avait commis.

+ À quelle heure peut-on voir Westworld

A partir de ce dimanche, le parcours de la quatrième saison de Westworld. Comme toujours dans les fictions de HBOil peut d’abord être vu à travers le signal du câble et une heure plus tard, il sera disponible sur la plateforme de streaming, hbo max. À quelle heure sera-t-il diffusé sur le câble ? Nous vous disons :

A 20h00 au Mexique.

A 21h00 au Chili.

A 22 heures en Argentine.

