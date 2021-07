À quelle heure Sky Brown se produit-il aux Jeux olympiques ?

Le skateboard est une nouveauté aux Jeux olympiques cette année et l’un des athlètes dont on parle le plus dans la catégorie est Sky Brown. Faisant ses débuts à Tokyo cette année, elle sera la plus jeune olympienne à concourir pour l’équipe GB.

Il y a seulement un an, Sky a subi un horrible accident de planche à roulettes, où elle est tombée de 15 pieds, se fendant le crâne et brisant plusieurs os. Donc, d’une certaine manière, cela a fonctionné pour le mieux pour Sky avec le report des Jeux olympiques d’un an – ou elle n’a peut-être pas pu participer. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sky Brown (@skybrown)



En le brossant, l’adolescent a dit « les accidents font partie de la vie », et qu’elle vise l’or pour cet été et trace inévitablement le reste de sa carrière. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sky Brown (@skybrown)

Qui est Sky Brown et qui sont ses parents ?

Sky Brown est le plus jeune skateur professionnel au monde. Elle est née le 7 juillet 2008 à Miyazaki, au Japon, de sa mère japonaise et de son père anglais. Elle partage maintenant son temps entre la Californie et sa ville natale de Miyazaki.

Sky a commencé le skate à l’âge de trois ans, inspirée par son père qui était aussi skateur et surfeur. Sky est devenue professionnelle avec le skateboard à l’âge de 10 ans et elle est la plus jeune athlète sponsorisée par Nike.

Elle bénéficie également d’une bonne réputation sur les réseaux sociaux, avec 895 000 abonnés sur Instagram et plus d’un million d’abonnés sur TikTok. Son pseudo sur les deux plateformes est @skybrown et ses comptes sont gérés par sa mère.

Apparemment, elle est aussi une surfeuse compétente, alors qui sait, nous pourrions la voir participer aux épreuves olympiques de surf un jour.

Musique de Sky Brown

N’y a-t-il pas de fin aux talents de cette fille ? Sky a sorti son single « Girl » en octobre 2020, avec le message : « Les filles peuvent faire tout ce que les garçons peuvent faire. Les filles peuvent changer le monde. »

Vous pouvez regarder la vidéo musicale dans le lecteur ci-dessous.

Quel âge a Sky Brown ?

Sky a récemment eu 13 ans et elle a un frère cadet, Ocean, qui a neuf ans.

Quelle est la valeur nette de Sky Brown ?

À l’âge vénérable de 13 ans, Sky a déjà une carrière couronnée de succès.

Sa valeur était estimée entre 1 et 5 millions de dollars (720 675 à 3,6 millions de livres sterling) en 2019, avec ses gains de nombreuses compétitions de skateboard.

C’est un nombre qui ne manquera pas d’augmenter avec son exposition aux Jeux olympiques cet été.

À quelle heure Sky Brown participe-t-il aux Jeux olympiques ?

Les épreuves de skateboard ont lieu au parc sportif Ariake, où se déroulent également les tournois de cyclisme.