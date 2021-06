A quelle heure regarder l’épisode 8 d’Acapulco Shore 8

Rive d’Acapulco Il entame déjà la dernière ligne droite de sa saison 8. Ce mardi l’épisode 8 des 12 qui fera partie de cet opus sera diffusé. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a encore des centaines de choses à apprécier dans le manoir des rivages. De plus, comme si cela ne suffisait pas, très peu atteindront l’écran de tv la version brésilienne de la série intitulée Bord de rivière.

Rappelons qu’Acapulco est aussi une adaptation, en l’occurrence, d’une émission de téléréalité d’origine américaine intitulée Jersey Shore, qui a également été diffusé sur cette chaîne musicale. La différence ici est que le spectacle latin a atteint une popularité inimaginable qui a conduit à la production de 8 saisons et probablement beaucoup plus à venir.

Mais si vous voulez toujours savoir comment et quand vous pouvez voir le saison 8 épisode 8 de Côte d’Acapulco, Ici, nous vous expliquons tous les détails pour que vous ne manquiez de rien.

Acapulco Shore 8 : tout à venir dans l’épisode 8

le Acapulco Shore 8 épisode 8 Il y aura de nombreuses nouveautés bien que bien sûr la fête et les combats continueront. Et, peut-être, ces derniers sont les protagonistes du nouvel épisode. C’est que ceux qui auront un grand procès devant leurs pairs seront Beni Oui Ramiro. Comme on peut le voir dans l’un des aperçus, la confrontation entre les deux se produit au milieu d’une conversation avec cinq des rives. D’un instant à l’autre, Ramiro se rue sur Beni, qui était assis à côté d’Alba, et c’est ainsi que les coups commencent.

« Ça m’a presque presque touché »Alba dit dans le clip. Bien sûr, ils ont tous essayé de les séparer, mais le conflit entre les deux est déjà un fait. En plus, Jacky qui a déjà eu des croisements avec Isa, par exemple, sera soumis à un vote commandé par la matriochka, Karimé. De cette façon, ils seront vos compagnons dans le manoir de Rive d’Acapulco qui décidera de rester ou de partir.

Heure de la première de l’épisode 8 d’Acapulco Shore 8

le Acapulco Shore 8 épisode 8 peut être vu sur l’écran de MTV Amérique latine à partir de 22h Mais ce n’est pas tout. De plus, toutes les saisons sont disponibles pour regarder sur primordial +, où le nouveau chapitre arrivera également aujourd’hui. La plateforme a d’autres propositions intéressantes telles que Le conte de la servante, tuant Eve et le classique Le bureau.