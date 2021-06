A quelle heure regarder l’épisode 3 de Loki sur Disney +

Loki est la nouvelle série de merveille ce qui a lancé Disney, le 9 juin, son nouveau jour. Désormais, la plateforme a décidé que les mercredis seraient publiés et le Dieu des mensonges a fait ses débuts. Depuis son lancement il y a deux semaines, l’histoire mettant en vedette l’acteur britannique Tom Hiddleston est devenu le plus recherché.

Des théories en tout genre ont été lues sur les réseaux. Pas pour moins, nous parlons de l’un des méchants les plus particuliers du MCU. Ce mercredi, vous pouvez voir le Loki épisode 3 dans Disney+ Et si vous voulez savoir à quelle heure il ouvre dans votre pays, ne bougez pas, de la chaise, car ici nous vous expliquons tous les détails pour que vous ne manquiez absolument de rien.

Chapitre 2 appelé « La variante » généré un grand mystère parmi les partisans du méchant. C’est que durant tout l’épisode la variante présumée de Loki qui tente de déstabiliser la chronologie, protégée par la TVA et les Guardians, est persécutée. Dans les dernières minutes de l’épisode, la figure du méchant est dévoilée et ce n’est ni plus ni moins que Dame Loki.

Sophia di Martino dans le rôle de Lady Loki (Photo : Disney)



Cependant, son identité reste toujours un mystère complet, car dans le générique, il est apparu avec le nom Sylvie, aussi connu sous le nom L’Enchanteresse dans les bandes dessinées. Indépendamment de cela, Loki décide de trahir l’agent Mobius et disparaît avec elle à travers un nouveau portail temporel.

+ Quand Loki Episode 3 sort en avant-première sur Disney +

D’après l’affiche dévoilée par Disney, l’épisode 3 sera intitulé « Ce n’est pas à propos de toi », une phrase que le personnage de Lady, interprétée par l’actrice Sophie de Martino, il parle à Loki de la fin. Cela arrivera sur la plate-forme de l’entreprise Mercredi 23 juin et en Amérique latine, il sera disponible dès l’aube.

+ À quelle heure l’épisode 3 de Loki sort-il sur Disney +?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 02h00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 03h00

Chili, Venezuela et Bolivie, Porto Rico et République dominicaine : 04h00

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil : 05h00

Espagne: 09h00

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?