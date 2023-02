À quelle heure passe l’épisode 5 de The Last of Us en première sur HBO Max

HBO Max

Le cinquième chapitre de The Last of Us arrive sur HBO Max, mais ce sera un tout nouveau jour. Revoyez à partir de quelle heure il sera disponible !

© HBOÀ quelle heure commence l’épisode 5 de The Last of Us sur HBO Max.

Le dernier d’entre nous C’est devenu une nouvelle tradition dominicale pour les téléspectateurs de HBO et de son service de streaming. HBO Max, mais une modification importante concernant son émission est arrivée. Le prochain épisode sera le 5 et cette fois il ne sera pas diffusé le dernier jour de la semaine, en raison du Super Bowl et du lancement de Next Level Chef aux États-Unis.

Le programme basé sur l’emblématique jeu vidéo PlayStation met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsay, mais ses personnages secondaires deviennent de plus en plus pertinents. Le quatrième chapitre était « Veuillez me tenir la main » et avait le synopsis suivant : « Après avoir abandonné leur camion à Kansas City, Joel et Ellie tentent de s’échapper sans attirer l’attention d’un chef rebelle vengeur ».

+ À quelle heure passe l’épisode 5 de la première de The Last of Us

épisode 5 de Le dernier d’entre nous sera présenté en première sur HBO et la plateforme HBO Max le vendredi 10 février prochain. Ce sera à 20h00 au Mexique et en Amérique centrale (sauf Panama); 21h00 à Cuba, Panama, Colombie, Equateur et Pérou ; 22h00 au Venezuela, en Bolivie, en République dominicaine et à Porto Rico ; et à 23h00 au Chili, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay.

Le prochain chapitre s’intitulera « Endurer et survivre » et durera une heure. Dans l’épisode précédent, nous voyons Joel et Ellie voyageant dans le camion de Bill sur l’autoroute et ils arrivent à Kansas City, mais pas au meilleur accueil. Ils sont pris en embuscade par des forces inconnues qui ont pris le contrôle d’une zone de quarantaine, mais parviennent à s’échapper. Au moment où ils trouvent un endroit pour se reposer, ils sont surpris par deux personnes.

D’autre part, nous en saurons plus que Catherine, qui est le chef de cette résistance qui ne répond ni aux Lucioles ni à Phèdre. De plus, ils doivent émettre des réponses au mystérieux Henri qui est mentionné. Ce que nous savons, c’est que le personnage de Melanie Lynskey cherche à se venger de lui et fera tout son possible avec sa force militaire pour le trouver.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?