À quelle heure Olivia Rodrigo sort-elle Sour? Voici quand l’album sort dans votre pays

Le premier album d’Olivia Rodrigo est enfin arrivé. Voici quand et à quelle heure vous pouvez vous attendre à diffuser et télécharger Sour.

Livies, le jour est enfin arrivé! Olivia Rodrigo sort son premier album Aigre ce soir (21 mai) et c’est sorti en quelques heures seulement.

Au cours des derniers mois, Olivia Rodrigo est passée de High School Musical: The Musical: La série actrice dans l’un des plus grands artistes de la planète. Son premier single ‘Drivers License’ a immédiatement battu des records grâce à ses paroles relatables et à ses incroyables accrochages, et ses succès suivants, ‘Deja Vu’ et ‘Good 4 U’, ont également pris le contrôle des charts.

Le premier album d’Olivia Rodrigo Aigre comprend les trois singles aux côtés de huit nouveaux morceaux, et le jour de la sortie est arrivé. Dans cet esprit, voici exactement quand le nouvel album d’Olivia est sur le point de sortir dans votre pays.

Quand Olivia Rodrigo sort-elle Aigre?

Olivia Rodrigo Sour est l’heure de sortie: voici quand l’album sort dans votre pays. Photo: JMEnternational / JMEnternational pour les BRIT Awards / Getty Images, Geffen Records

Olivia Rodrigo Aigre sortira le 21 mai. L’heure n’a pas encore été confirmée, mais les fans pensent que le projet tombera à 12h (HE) dans le monde entier pour coïncider avec la fin de sa soirée YouTube Released. Cela signifie que l’heure de sortie de l’album variera probablement d’un pays à l’autre. Trouvez ci-dessous les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux.

États-Unis (PDT) – 21h00

États-Unis (HAE) – 00h00

Canada – 12h00 (Toronto), 21h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 01h00

Royaume-Uni (BST) – 5h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 6h00

Europe (heure d’été de l’Europe de l’Est) – 7h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 6h00

Inde (New Delhi) – 9h30

Indonésie (Jakarta) – 11h00

Philippines (Manille) – 12h00

Hong Kong – 12h00

Singapour – 12h00

Australie – 12h00 (Perth), 14h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 13h00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 16h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Sur qui a travaillé Olivia Rodrigo Aigre avec?

Tout comme ‘Drivers License’, ‘Deja Vu’ et ‘Good 4 U’, Olivia Rodrigo a co-écrit la majorité de Aigre avec le producteur Dan Nigro. Dan a également travaillé avec des artistes tels que Conan Gray, Sky Ferreira et Carly Rae Jepsen. Olivia a également travaillé avec le collaborateur de Selena Gomez Alexander 23 sur «Good 4 U» et le collaborateur de Jonas Brothers Casey Smith sur «Jealousy, Jealousy».

Quel est le Aigre tracklist?

1) Brutal

2) Traître

3) Permis de conduire

4) 1 pas en avant, 3 pas en arrière

5) Deja Vu

6) Bon 4 U

7) Assez pour vous

8) Plus heureux

9) Jalousie, jalousie

10) Crime préféré

11) Hope Ur Ok

Quelle piste réclamez-vous?

