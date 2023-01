Netflix

La parole de Pamela Anderson débarque en format documentaire sur Netflix cette semaine. Ensuite, nous vous dirons quand il ouvre et son horaire.

À quelle heure le documentaire de Pamela Anderson est-il diffusé sur Netflix ?

Pam et Tommy C’était l’une des séries de fiction les plus commentées de 2022, mais la réponse de l’une des personnes impliquées dans ce scandale ne se fera pas attendre. Paméla Anderson se prépare à sortir son documentaire intitulé Pamela Anderson : une histoire d’amour sur le service de streaming Netflix, où il reviendra sur sa vie et les moments clés de sa carrière. Découvrez à quelle heure il sortira !

Depuis la première de la série sur la plateforme Star+, pamela Il est revenu au centre des commentaires et a relancé ce qui s’est passé autour de sa vidéo intime divulguée avec Tom Lee en 1997. Compte tenu de cela, en mars de l’année dernière, on a appris que le réalisateur Ryan Blanc serait en charge de ce projet qui fonctionnera comme un dernier mot avec sa version de l’histoire et un aperçu de sa carrière.

+ À quelle heure commence la première du documentaire de Pamela Anderson sur Netflix

Le documentaire Pamela Anderson : une histoire d’amour sera présenté en première sur Netflix en streaming le mardi 31 janvier prochain. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

« Pamela Anderson : A Love Story, portrait intimiste et humanisant de l’une des blondes explosives les plus célèbres au monde, relate la vie et le parcours professionnel de Pamela Anderson : de sa vie au village à devenir un sex-symbol international, actrice, militante et mère dévouée », anticipe le synopsis officiel. En plus de voir la célébrité, nous aurons également des apparitions de leurs enfants.

Ryan Blancréalisateur du documentaire, a déclaré au magazine Personnes: « Enfin, elle raconte son histoire avec ses propres mots, mais elle ne sait pas non plus quelles vidéos d’archives et quels journaux intimes seront utilisés dans le film final ». « Pamela est toujours en mouvement, elle est comme une fée, toujours flottante. Quand il s’agissait de filmer, elle était prête à tout, car elle aime les aventures. »il ajouta. Pamela Anderson : une histoire d’amour Arrive sur Netflix le 31 janvier.

