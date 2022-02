À quelle heure le dernier épisode de Kimtesu No Yaiba est-il diffusé ?

Crunchyroll

La série qui fait fureur dans le monde entier est visible via Crunchyroll. Ce week-end, la fin de sa deuxième saison sera publiée, et il y a déjà des spéculations sur ce qui sera vu dans la troisième.

©IMDBLa saison comptait dix épisodes.

Le monde de anime Elle sera paralysée ce dimanche avec l’arrivée d’un des épisodes les plus attendus. Kimetsu no Yaiba reviendra sur le petit écran après une semaine d’absence, pour diffuser l’épisode 10, avec lequel il mettra fin à la deuxième saison. Pour les fans qui sont tristes de dire au revoir, la bonne nouvelle est que cette fois il y aura 15 minutes supplémentaires, donc sa durée sera portée à 45 minutes.

connu comme tueur de démon, Kimetsu no Yaiba diffusera le dernier épisode en exclusivité sur Crunchyroll, comme il l’a fait avec ses émissions précédentes. Par conséquent, seuls les utilisateurs premium qui utilisent cette plateforme pourront se permettre de voir la fermeture du Arc du quartier rouge avant le reste. La deuxième saison a été lancée en décembre et un peu plus de deux mois après son début, elle dira au revoir mais laissera les portes ouvertes pour une troisième fournée de chapitres.

Dans l’épisode précédent de Kimetsu no Yaibail est prévu d’entrer dans les détails des histoires des démons et de montrer à quoi ils ressemblaient avant de recevoir le sang de Muzan. D’un autre côté, Gyutaro se bat toujours pour sa vie, ayant été empoisonné. Seul nezuko semble avoir la solution pour le sauver et poursuivre le travail de hashira. De plus, on pense que la fin de saison pourrait ouvrir la voie au troisième volet avec une rencontre attendue des Rang supérieur.

Dans ce contexte, les spéculations autour de la troisième saison de la série de Crunchyroll ils suggèrent que Tokito Muichiro pourrait devenir le protagoniste principal. Il est l’un des plus jeunes pourfendeurs de démons qui, à 14 ans et seulement deux mois d’entraînement, a pu mettre fin à la vie d’une des bêtes ayant croisé sa route, qui avait un rang supérieur à lui. On croit aussi que Gyomei Himejima pourrait être le personnage principal de la prochaine histoire.

À quelle heure aura lieu la première finale de la saison de Kimetsu no Yaiba ?

Les 15 minutes supplémentaires de durée du dernier épisode de Kimetsu no Yaiba cela peut être lié à la fois à la possibilité d’avoir plus de publicités et à avoir plus de temps pour développer la fin de l’arc. La fin de l’histoire entre Tengen Uzui et le sixième croissant de lune dont ils font partie Daki et Gyutarō Il arrivera d’abord au Japon et le reste des pays devra attendre une heure pour pouvoir en profiter dans Crunchyroll (à condition d’avoir un compte premium, sinon l’attente sera allongée d’une semaine). Les heures de lancement pour la fin de la saison seront : 11 heures au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Panama et en Équateur ; les 12 du Venezuela, de Bolivie et de Porto Rico ; les 13 d’Argentine, du Chili, du Paraguay, du Brésil et d’Uruguay ; et les 17 d’Espagne.

