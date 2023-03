À quelle heure le dernier chapitre (9) de The Last of Us est-il diffusé?

HBO Max

Regardez à quelle heure le dernier épisode de la première saison de Le dernier d’entre nous.

©IMDBLook for the Light est le nom du dernier épisode de la première saison de The Last of Us.

Il finale de la saison 1 de la série inspirée du jeu vidéo homonyme arrivera donc ce dimanche, Nous vous disons à quelle heure le chapitre 9 de Le dernier d’entre nous.

À quelle heure commence le chapitre 9 Le dernier d’entre nous? La fin de saison Il arrivera à 19h00 du Mexique et à 22h00 de l’Argentinecependant, nous partageons le calendrier officiel publié par HBO Max pour toute l’Amérique Latine.

« Nous avons réussi à nous échapper des cliqueurs et avons atteint notre destination avec Ellie et Joel. Ils sont prêts? Ne manquez pas la finale de la saison de The Last of Us ce dimanche sur HBO Max« , a souligné la plateforme de streaming.

L’aperçu du chapitre 9 ne montre pas grand-chose, cependant, nous pouvons voir un récapitulatif de tout ce qu’Ellie et Joel ont vécu ensemble, prêts à finir de la même manière qu’ils ont commencé.

Attention, il peut y avoir un spoiler d’ici !

Le dernier épisode de Le dernier d’entre nous porte son nom Cherchez la Lumière et montre à ellie et joel loin du groupe de cannibales qui les traquait au chapitre 8. Mais que serait une bonne fin sans tension, alors le duo ne cessera d’affronter les dangers. De plus, Joel ne sera pas amusé par les méthodes que les Lucioles ont en tête pour éliminer le remède Cordyceps du corps d’Ellie.

