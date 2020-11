À quelle heure le coronavirus a-t-il vraiment circulé en Italie?

Le nouveau coronavirus pourrait circuler en Italie depuis septembre 2019, des mois avant que le premier cas officiel ne soit détecté dans le pays, selon une nouvelle étude italienne. Mais les experts en santé publique estiment qu’une analyse plus approfondie est nécessaire pour que ce calendrier soit confirmé.

Le bureau chinois de l’Organisation mondiale de la santé a d’abord capté l’odeur d’un mystérieux groupe de cas de pneumonie dans la ville de Wuhan dans les déclarations des médias locaux le 31 décembre et a sonné l’alarme au début de la nouvelle année, selon le calendrier de l’OMS . Les scientifiques ont ensuite retracé le premier cas connu de COVID-19 à Wuhan au 17 novembre 2019, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Mais le réel pandémie la chronologie – du moment où le virus a sauté des animaux aux humains jusqu’au moment où il a traversé les frontières internationales pour la première fois – reste trouble. L’Italie, l’un des pays les plus touchés d’Europe lors de la première vague du virus, a enregistré son premier cas local le 20 février en Lombardie, une région du nord de l’Italie. Ce cas suggérait que le virus circulait en Italie depuis janvier de cette année, selon la nouvelle étude publiée le 11 novembre dans le Journal Tumori .

Mais certaines études ont laissé entendre la possibilité que le virus ait traversé les frontières bien avant. Une étude trouvé de l’ARN de coronavirus, ou du matériel génétique, dans des échantillons d’eaux usées prélevés le 18 décembre 2019 dans les villes de Milan et Turin. Un autre a découvert qu’un patient à Paris qui a été traité dans une unité de soins intensifs en décembre 2019 avait COVID-19, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Une autre analyse de l’Université de Harvard a examiné les images satellite et a constaté que le trafic dans les hôpitaux de Wuhan et les recherches en ligne pour les symptômes du COVID-19 étaient élevés par rapport à la normale à partir de la fin de l’été et du début de l’automne 2019.Cela suggère que le coronavirus peut nous avoir attaqués bien avant que nous le sachions son nom.

Pour clarifier davantage les premiers mouvements du virus, un groupe de chercheurs a analysé des échantillons de sang de personnes en Italie qui étaient inscrites dans un essai de dépistage prospectif du cancer du poumon entre septembre 2019 et mars 2020. Ils ont recherché anticorps spécifique au domaine de liaison au récepteur (RBD) – le dock sur la protéine de pointe du coronavirus qu’il utilise pour s’accrocher et envahir les cellules humaines.

Ils ont constaté que 111 de ces 959 personnes, toutes asymptomatiques au moment où leur sang a été prélevé, avaient des anticorps anti-SRAS-CoV-2 dans leur sang au moment de la prise, ce qui signifie qu’environ 11,6% de l’ensemble du groupe avait été infecté par le virus avant mars. Plus précisément, les chercheurs ont trouvé des anticorps contre le coronavirus chez 23 patients qui ont donné des échantillons en septembre et chez 27 qui ont donné des échantillons en octobre. Ils ont également constaté que 53,2% de ces cas étaient des participants de Lombardie.

« Nos résultats indiquent que le SRAS-CoV-2 a circulé en Italie avant que les premiers cas officiels de COVID-19 aient été diagnostiqués en Lombardie, même bien avant les premiers rapports officiels des autorités chinoises, jetant un nouvel éclairage sur l’apparition et la propagation du COVID. -19 pandémie », ont écrit les auteurs dans l’étude.

Potentiel de faux positifs

C’est « une preuve crédible que le virus circulait avant que l’OMS en ait pris conscience » et pourrait aider à expliquer comment la maladie s’est propagée si rapidement en Italie, a déclaré Krys Johnson, professeur assistant au Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université Temple de Philadelphie, Pennsylvanie, qui ne faisait pas partie de l’étude. Si le virus circulait plus tôt qu’on ne le pensait, «cela peut signifier qu’il est (ou était) moins mortel que les estimations actuelles en raison du temps qu’il a fallu pour être identifié». En d’autres termes, si ces échantillons montrent effectivement des preuves d’infections précoces au COVID-19, ils n’ont peut-être pas été détectés par le système médical, probablement parce qu’ils étaient en quelque sorte moins mortels à l’époque. Elle a ajouté qu’il serait bien de voir plus d’études réanalyser du sang ou d’autres échantillons biologiques prélevés à la fin de l’été et à l’automne 2019 pour voir s’ils arrivent à des résultats similaires.

Mais il est difficile d’imaginer qu’une fraction substantielle de la population a été infectée par le SRAS-CoV-2 en septembre en Italie sans une augmentation spectaculaire des cas de pneumonie à l’époque. Par exemple, en Espagne, beaucoup moins de 10% de la population a été testée positive pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2 pendant l’été, malgré le fait que 28000 personnes soient décédées du COVID-19 jusqu’à ce point, selon une enquête publiée en août dans le journal The Lancet .

« Je serais très prudent », a déclaré le Dr George Rutherford, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie à San Francisco, qui ne faisait pas non plus partie de l’étude. Les résultats «doivent être confirmés par différents tests d’anticorps», qui recherchent la prévalence des anticorps qui ciblent d’autres parties du coronavirus.

Son expérience précédente a montré que de tels tests d’anticorps pour la RBD du coronavirus peuvent créer beaucoup de faux positifs, a déclaré Rutherford à 45Secondes.fr. Et comme il s’agit d’une « découverte tellement inattendue », elle devrait être confirmée par d’autres tests d’anticorps tels que ceux qui recherchent des anticorps contre une autre des protéines du coronavirus, une couche externe appelée « nucléocapside », qui est également unique au nouveau coronavirus, a-t-il déclaré.

Pourtant, « ce n’est pas totalement hors du domaine des possibles », que le virus a circulé en Italie plus tôt que prévu. car il y a beaucoup de voyages aller-retour entre la Chine et l’Italie, en particulier le nord de l’Italie, a-t-il déclaré. Mais étant donné que le premier cas de COVID-19 à Wuhan aurait été signalé en novembre, « cela me donne vraiment une pause pour dire que nous devons vraiment nous assurer que nous avons bien compris avant d’essayer de l’expliquer », a déclaré Rutherford.

L’OMS a déclaré lundi 16 novembre qu’elle examinait les résultats de l’étude et contactait les auteurs pour organiser une analyse plus approfondie des échantillons, selon . .

