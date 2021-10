À quelle heure la première de la saison 3, épisode 2 de Succession? Voici ce que nous savons

Succession La saison 2 s’est terminée à Kendall (Jeremy Strong) déclarant presque la guerre à son père Logan Roy (Brian Cox). À la suite de la première de la semaine dernière, nous pouvons voir que Kendall ne lâchera pas. Cette semaine, c’est au tour des autres membres de la famille de choisir leur camp.

Seule l’histoire sinueuse de Jesse Armstrong fera passer les conférences de presse et les appels téléphoniques sans réponse comme une histoire de vie ou de mort. Voulez-vous savoir quand vous pourrez regarder le prochain épisode de S the Concession Saison 3 ? Voici ce que nous savons.

Quand est-ce que Succession Saison 3, Épisode 2 Première?

Il est temps de choisir son camp et ses enfants. Le deuxième épisode des nouveaux épisodes de la saison sera diffusé ce dimanche 24 octobre sur HBO avec HBO Max le dimanche 24 octobre.

À quelle heure la première de la saison 3, épisode 2 de Succession?

Soyez prêt à rester éveillé tard le dimanche car il y a une raison de rester éveillé plus tard. Temps de succession, bébé. Le dernier épisode de la nouvelle saison sera diffusé le 24 octobre 2018, de 21h à 20h. Si vous ne regardez pas l’émission tout de suite ? Ne vous inquiétez pas. Dans le cas où vous actualisez votre page Web ou votre application, l’épisode 2 apparaîtra. Le nouvel épisode intitulé « Mass in Time of War » sera certainement génial.

Quel est le programme des épisodes de la saison 3 de Succession? Combien d’épisodes y a-t-il dans la saison 3 de succession?

Neuf épisodes seront diffusés dans la nouvelle saison au lieu du programme habituel de 10 épisodes. Vous voulez connaître l’horaire complet? Nous avons ce qu’il vous faut:

Comment regarder la succession sur HBO et HBO Max

Kendall a déclaré la guerre à son père. C’est maintenant au tour de Shiv (Sarah Snook), Conner (Alan Ruck) ainsi que Roman (Kieran Culkin) de décider de quel côté ils prendront. Et nous supposons que Tom (Matthew Macfadyen) et Greg (Nicholas Braun) sont également capables de jouer. Pour diffuser cette bataille sanglante, vous devrez vous connecter à HBO. C’est une bonne chose à côté. Quel que soit votre abonnement HBO, vous pouvez accéder à HBO Max.

Si vous vous êtes abonné à HBO via votre câblodistributeur, vous pouvez connecter votre nom d’utilisateur et votre mot de passe à votre compte de câble pour diffuser HBO via HBO Max. Si vous êtes abonné à la plus grande chaîne câblée via HBO Now ainsi que HBO Max, vous devrez utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte.

Ce n’est pas la seule méthode pour diffuser de nouveaux épisodes de la série Succession. Mais si vous regardez HBO depuis un certain temps, c’est un service de streaming assez simple à obtenir. Il existe deux options de tarification disponibles pour HBO Max, l’application complète de HBO. Le forfait qui comprend des publicités coûte 9,99 € par mois. Vous pouvez passer à un forfait sans publicité pour 14,99 € par mois. Inscrivez-vous pour payer le premier mois et vous êtes prêt.

